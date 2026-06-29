La société TotalEnergies Marketing Sénégal mettra en paiement, le 17 juillet 2026, au titre de l'exercice 2025, son dividende annuel net de 5,754 milliards de FCFA, ont annoncé les dirigeants de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise depuis le 20 février 2015.

Avec un capital comportant 32 577 700 actions, cela correspond à un dividende net par action de 176,65 FCFA contre 222,40 FCFA en 2024, soit une baisse de 45,75 FCFA. Selon la direction de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au vendredi 17 juillet 2026, le titre TotalEnergies Marketing Sénégal cotera ex-dividende à partir du jeudi 16 juillet 2026. Ce qui veut dire que les investisseurs qui souhaitent acquérir des actions de cette entreprise et par ricochet profiter du dividende qui sera versé le 17 juillet 2026, ont jusqu'au mercredi 15 juillet pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation, seront annulés par les responsables de la BRVM.

A la fin de l'exercice 2025, la société TotalEnergies Marketing Sénégal a réalisé un résultat net de 6,146 milliards FCFA contre 7,090 milliards FCFA en 2024, soit une baisse de 13%. « Cette baisse s'explique essentiellement par une réduction des dividendes provenant de nos participations, qui enregistrent une diminution de 1,019 milliard par rapport à 2024 », ont avancé les responsables de l'entreprise.

Concernant le chiffre d'affaires hors taxes, il s'établit à 455,209 milliards de FCFA, en retrait de 6% (-29,7 milliards CFA) par rapport à l'exercice 2024. A ce niveau, les responsables de la société estiment que l'arrêt de la commercialisation du fuel lourd conformément à la stratégie de la Compagnie visant à réduire leur empreinte carbone a induit une diminution des volumes vendus. A titre de rappel, le chiffres d'affaires généré par le fuel s'élevait à 39,5 milliards de FCFA en 2024.

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Au niveau des charges, les achats de marchandises ont été réduits de 21,929 milliards à 397 milliards de FCFA. Il en est de même des transports qui passent de 15,348 milliards de FCFA en 2024 à 13,790 milliards de FCFA en 2025. Le même constat est à faire pour ce qui est des services extérieurs qui affichent un solde de 12,824 milliards de FCFA contre 12,865 milliards de FCFA en 2024. Par contre, les autres charges ont légèrement évolué, se situant à 2,224 milliards de FCFA contre 2,153 milliards de FCFA en 2024. Au total, durant la période sous revue, les charges de la société TotalEnergies Marketing Sénégal ont augmenté de 7% à 434,021 milliards de FCFA contre 464,378 milliards de FCFA en 2024.

Quant à la valeur ajoutée, elle a progressé de 3% à 23,205 milliards de FCFA contre 22,601 milliards de FCFA.

En ce qui les concerne, les charges de personnel ont enregistré une baisse de 1,63% à 8,871 milliards de FCFA contre 9,018 milliards de FCFA en 2024.

L'excédent brut d'exploitation s'est établi à 14,33 milliards de FCFA contre 13,58 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 5,52%.

Le résultat d'exploitation suit la même tendance haussière, passant de 7,470 milliards de FCFA en 2024 à 7,880 milliards de FCFA en 2025.

Quant au résultat des activités ordinaires, il s'est replié de 2% à 9,143milliards de FCFA contre 9,325 milliards de FCFA en 2024.