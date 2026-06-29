Serge Ekué, Président du Conseil d'administration et Président de la Banque ouest africaine de développement (Boad) a présidé les travaux de la 151ème session ordinaire du Conseil d'Administration de l'institution, tenue ce jour à Lomé (Togo) sous format hybride.

Selon un communiqué de presse, après avoir adopté l'ordre du jour et approuvé le procès-verbal de sa 150ème réunion tenue les 25 et 26 mars 2026 à Dakar (Sénégal), le Conseil d'Administration a émis un avis favorable sur l'état de recouvrement des créances sur prêts de la Boad au 31 mai 2026 ; la note portant demande de dérogation au principe de territorialité des interventions de la Boad dans le cadre de deux concours envisagés en faveur de la Société Financière Internationale (Sfi) et de Proparco; la note relative à la levée des immunités et privilèges de la Boad dans le cadre de la mise en place d'un troisième concours de Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc) en faveur de l'institution.

Le Conseil a également pris note de plusieurs dossiers inscrits pour information, notamment le bilan des réalisations à mi-parcours des prévisions financières de l'exercice 2026, le rapport annuel 2025 sur la mise en oeuvre des principes pour une banque responsable (Prb) de l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement (Unep Fi), ainsi que le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil des Ministres de l'Union du 27 mars 2026.

Au cours de cette session, renseigne la même source, les administrateurs ont approuvé 11 nouvelles opérations pour un montant global provisoire de 344,577 milliards FCFA, portant à 10 834,1 Mds FCFA, le montant global des financements de la banque depuis sa création en 1973. Ces nouvelles opérations se répartissent dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte-d'Ivoire et le Togo.

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