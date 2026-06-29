Afrique de l'Ouest: Intégration numérique - Un accord de coopération signé entre l'ARTP du Sénégal et la Pura de la Gambie

29 Juin 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), Dahirou Thiam a effectué une mission officielle en Gambie pour échanger avec son homologue de la Pura sur deux enjeux fondamentaux : la coordination des fréquences pour prévenir brouillages et roaming non intentionnel, et les ajustements nécessaires à la mise en oeuvre progressive du Free Roaming Sénégal-Gambie, instauré depuis décembre 2025.

Pour rappel, renseigne un communiqué de presse de l'Artp, le free roaming communautaire permet à tout voyageur dans l'espace régional de recevoir ses appels gratuitement et d'émettre au tarif local du pays visité -- sans changer de carte Sim, pendant 30 jours. L'Artp parle d'une avancée concrète pour nos populations.

«Cette visite a abouti à la signature d'un protocole d'accord de coopération couvrant plusieurs thématiques de régulation, dont un volet d'assistance technique mutuelle. À ce titre, l'Artp s'engage à mettre à disposition de la Pura un expert sénégalais en régulation postale, dans le cadre de l'extension prochaine des missions de notre partenaire gambien à ce secteur », lit-on dans le document.

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La cérémonie a été présidée par Ismaila Ceesay, Ministre de l'Information, des Médias et des Services de Radiodiffusion de Gambie, en présence de l'Ambassadrice du Sénégal en Gambie et des responsables des opérateurs télécoms.

Ce partenariat, explique-t-on, s'inscrit pleinement dans la dynamique de la récente visite d'État de Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Gambie -- une mise en oeuvre concrète des orientations définies au plus haut niveau des deux États.

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