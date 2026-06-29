Afrique: Audit interne - La BAD obtient la certification mondiale de qualité de l'IIA

La fonction d'audit interne du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a reçu la certification mondiale de qualité de l' Institut des auditeurs internes (IIA), suite à la réussite d'une évaluation externe de la qualité (Eqa). Selon un communiqué de presse, la fonction a obtenu la mention « Réussite totale », la plus élevée selon les normes mondiales d'audit interne, une référence internationale récemment introduite pour la profession.

Cette certification, renseigne la même source, fait suite à un examen indépendant mené par IIA Quality Services (IIA QS), l'organisme d'évaluation externe de l'Institut des auditeurs internes, qui a évalué l'efficacité, l'indépendance et la qualité globale des activités d'audit interne de la Banque.

Cette reconnaissance, explique-t-on, constitue une validation internationale indépendante de la performance de la fonction d'audit interne et renforce l'engagement du Groupe de la Banque en faveur d'une gouvernance solide, de la responsabilité, de la gestion des risques et des contrôles internes.

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« L'obtention de la mention « Répond pleinement aux exigences » selon les normes mondiales d'audit interne constitue une étape importante pour la Banque. Elle confirme la solidité, l'indépendance et la qualité de notre fonction d'audit interne et renforce notre engagement en faveur d'une saine gouvernance et de la responsabilité », a déclaré Maurice Goddard, auditeur général du Groupe Banque.

L'examen indépendant obligatoire est réalisé au moins tous les cinq ans par des évaluateurs externes qualifiés. Ces évaluations fournissent une appréciation indépendante et objective de l'efficacité, de l'indépendance et de la qualité globale des fonctions d'audit interne au regard des normes internationalement reconnues, et constituent un élément essentiel du cadre d'assurance qualité de la profession.

L'Institut des auditeurs internes soutient la profession et prépare les auditeurs internes du monde entier grâce à une véritable communauté, des ressources pertinentes et un perfectionnement professionnel afin d'atténuer les risques actuels et futurs, de fournir une assurance, d'apporter une réelle valeur ajoutée et d'accroître l'impact de leurs organisations.