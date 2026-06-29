Congo-Kinshasa: À Lubumbashi, la publication des résultats de l'Examen d'État se mêle à la célébration de la victoire des Léopards face l'Ouzbékistan

Les résultats de l'Examen d'État 2025-2026 pour la province éducationnelle du Haut-Katanga 1 ont été publiés dans la nuit de samedi à ce dimanche 28 juin. À Lubumbashi, les scènes de joie des lauréats se sont mêlées à celles des supporters célébrant la victoire historique des Léopards à la Coupe du monde face l'Ouzbékistan 3-1, rapportent des témoins.

Dès les premières heures de ce dimanche 28 juin, les rues de la ville cuprifère ont été envahies par des klaxons, des coups de sifflets et des cris de joie. Une ambiance particulière régnait dans la ville, marquée à la fois par la qualification historique de la RDC après sa victoire face à l'Ouzbékistan et par la publication des résultats de l'Examen d'État pour le Haut-Katanga 1.

Vers 2 heures du matin, de nombreux finalistes ont commencé à recevoir, sur leur téléphone portable, les messages confirmant leur réussite. Ils ont aussitôt rejoint les foules déjà mobilisées pour célébrer le succès des Léopards, transformant les principales artères de la ville en un vaste espace de fête.

Pour de nombreux élèves, cette nuit restera gravée dans les mémoires.

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« Je viens de réussir, j'ai obtenu mon diplôme avec 64 %. Je suis très contente. Je remercie d'abord Dieu, mes parents ainsi que mes enseignants pour leurs efforts. Je suis aussi heureuse parce que les résultats ont été publiés très rapidement. Nous avons terminé les examens jeudi et, à peine 48 heures plus tard, nous connaissions déjà nos résultats. J'ai reçu le message vers 3 heures du matin. Je n'ai pas pu dormir à cause du stress, mais Dieu m'a fait grâce », témoigne une lauréate.

Une autre finaliste, admise avec 52 %, partage le même enthousiasme.

« Je viens d'obtenir mon diplôme avec 52 %. Je suis très heureuse. C'est un jour de fête. Nous avons célébré cette réussite avec nos amis et nous rendons grâce à Dieu. »

Un nouveau centre de correction

La publication rapide des résultats intervient quelques jours après l'inauguration, à Lubumbashi, du Centre national de correction de l'Examen d'État, antenne du Haut-Katanga. Cette infrastructure a été inaugurée lundi dernier par la ministre de l'Éducation nationale à l'occasion du lancement de la session ordinaire de l'Examen d'État.