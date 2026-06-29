Afrique: Sébastien Desabre salue « un exploit logique » après la qualification des Léopards pour les seizièmes de finale

Le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, s'est félicité de la prestation de son équipe après la victoire (3-1) contre l'Ouzbékistan, synonyme de qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. En conférence de presse d'après match, il a rendu hommage à ses joueurs et à son staff, estimant que ce succès est le fruit d'une stratégie bien préparée.

Malgré un début de rencontre compliqué, marqué par l'ouverture du score de l'Ouzbékistan, les Léopards ont su réagir pour renverser la situation et décrocher une victoire historique.

Pour Sébastien Desabre, cette capacité de réaction illustre le caractère et la détermination de son équipe.

« On a pris un but un peu tôt dans la partie, mais comme contre le Portugal ou le Nigeria, on a su rebondir. On a mis beaucoup d'abnégation, beaucoup de motivation et, au vu de la physionomie du match, la victoire est logique. Je pense que c'est un exploit et, pour nous, le plus important, c'est d'avoir montré une belle image du Congo », a déclaré le sélectionneur.

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Le technicien français a reconnu une erreur tactique sur le but encaissé, tout en saluant la qualité de l'attaquant ouzbek auteur de l'ouverture du score.

Il a surtout insisté sur les choix effectués avant cette troisième rencontre de la phase de groupes.

Selon lui, le staff avait volontairement ménagé certains joueurs lors des deux premiers matchs afin de disposer d'un effectif plus frais pour cette rencontre jugée décisive.

« Depuis le début de la compétition, nous avions décidé de préserver quelques joueurs pour avoir davantage de fraîcheur sur ce troisième match. Ceux qui n'avaient pas beaucoup joué ont apporté énormément d'énergie à l'équipe », a expliqué Sébastien Desabre.

Une victoire porteuse d'espoir

Le sélectionneur estime que la domination des Léopards, tant dans la possession du ballon que dans le contenu du jeu, justifie pleinement cette qualification pour les seizièmes de finale.

Ce succès permet à la RDC de poursuivre son parcours dans ce Mondial 2026 et nourrit les espoirs de tout un peuple, porté par une sélection qui continue d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire.

Après cette qualification, des scènes de liesse ont éclaté partout dans le pays.