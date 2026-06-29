Afrique de l'Est: Maurice ouvrira prochainement un haut-commissariat aux Seychelles

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, s'est entretenu en tête-à-tête avec le président seychellois, Patrick Herminie, ce lundi à la State House, à Mahé, en marge des célébrations du Jubilé d'or de l'indépendance des Seychelles.

Le chef du gouvernement a d'abord félicité Patrick Herminie pour le succès des célébrations nationales tenues au Stade Linité dimanche soir.

Les échanges, qui se sont déroulés dans une atmosphère cordiale, ont ensuite porté sur les nombreux défis auxquels sont confrontés les deux pays. Les deux dirigeants ont évoqué les moyens de renforcer davantage la coopération entre Maurice et les Seychelles afin de faire face ensemble aux incertitudes du contexte mondial actuel.

Le statut de petits États insulaires en développement a également occupé une place importante dans les discussions, les deux dirigeants convenant de la nécessité de faire entendre davantage leur voix sur la scène internationale et de consolider leur partenariat sur des dossiers stratégiques.

Navin Ramgoolam a, par ailleurs, annoncé que Maurice ouvrira prochainement un haut-commissariat aux Seychelles, une décision qui marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations diplomatiques et de la coopération entre les deux pays.