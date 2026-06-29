Ile Maurice: Journée internationale des tropiques - Préserver la Terre est une urgence

Il existe sur notre planète une immense région où il fait chaud presque toute l'année. Elle abrite des milliers d'animaux étonnants et de certaines des plus grandes forêts du monde. Bienvenue dans les tropiques!

Chaque année, le 29 juin, le monde célèbre la Journée internationale des tropiques. Cette journée est l'occasion de découvrir ces régions extraordinaires. Elle rappelle l'importance des tropiques et explique pourquoi ils sont essentiels pour la Terre et doivent être protégés.

Les tropiques sont situés autour de l'équateur. Ils sont délimités par deux lignes imaginaires appelées le tropique du Cancer, au nord, et le tropique du Capricorne, au sud. Ces lignes se trouvent à environ 23°26' de latitude de part et d'autre de l'équateur.

Dans cette partie du monde, un phénomène étonnant se produit : au moins une fois par an, le Soleil peut se trouver exactement au-dessus de la tête. On dit alors qu'il est au zénith. C'est l'une des particularités qui donnent aux tropiques leur climat chaud et ensoleillé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les noms «Cancer» et «Capricorne» existent depuis plus de 2 000 ans. Les astronomes de l'Antiquité les ont choisis en observant la position du Soleil dans le ciel. Aujourd'hui, même si la position exacte des tropiques change très lentement au fil des siècles à cause des mouvements de la Terre, leurs noms sont restés les mêmes.

Un trésor de nature

Les tropiques sont de véritables trésors pour notre planète. Ils abritent d'immenses forêts tropicales, des récifs coralliens, des mangroves, de grands fleuves et une incroyable variété de paysages.

C'est aussi dans ces régions que vivent des millions d'espèces animales et végétales : des perroquets multi-colores, des singes, des tigres, des jaguars, des grenouilles aux couleurs éclatantes, des orchidées, des palmiers et bien d'autres. Tous y trouvent leur habitat.

Cette incroyable diversité est appelée biodiversité. Elle est essentielle, car chaque espèce joue un rôle dans l'équilibre de la nature.

D'ailleurs, les tropiques ne sont pas seulement riches en nature. Ils accueillent également des centaines de millions de personnes vivant dans des villes, des villages ou près des forêts.

Ces pays connaissent un développement rapide, mais ils doivent encore faire face à plusieurs défis comme la pauvreté, l'accès à l'eau potable, la sécurité alimentaire ou encore les effets du changement climatique.

Les spécialistes estiment qu'à l'horizon 2050, les tropiques pourraient devenir la région la plus peuplée de la planète, avec une grande partie des enfants et des jeunes du monde.

Des défis à relever

Malheureusement, les tropiques sont aussi confrontés à de nombreux défis. La déforestation, les incendies, le changement climatique, la pollution et l'urbanisation détruisent peu à peu certains habitats naturels.

Lorsque les forêts disparaissent, de nombreux animaux perdent leur maison et certaines plantes risquent même de disparaître définitivement. C'est pourquoi de nombreuses personnes et organisations travaillent chaque jour pour protéger ces régions.

Une journée importante

La Journée internationale des tropiques rappelle que cette région joue un rôle essentiel pour l'avenir de la Terre. Les tropiques fournissent de l'eau, de l'oxygène, des aliments et abritent une biodiversité unique.

Cette journée invite chacun, petits et grands, à mieux connaître les tropiques et à adopter des gestes simples pour protéger la nature : économiser l'eau, planter des arbres, recycler ses déchets et respecter les animaux et leur habitat. En protégeant les tropiques aujourd'hui, nous aidons aussi à préserver l'avenir de notre planète.

Le savais-tu? : La région tropicale est un espace clé pour la biodiversité