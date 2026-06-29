Ile Maurice: Agaléga - Un cap fixé, mais les attentes demeurent

Le Budget 2026-2027 n'a pas suscité le même enthousiasme à Agaléga qu'à Rodrigues. Alors que le gouvernement prévoit d'allouer Rs 11,2 milliards à Rodrigues, incluant les dépenses récurrentes et d'investissement de l'Assemblée régionale, Agaléga devra, pour l'heure, se contenter de l'annonce de la finalisation d'un plan directeur global destiné à orienter son développement.

Ce plan couvre plusieurs secteurs stratégiques, notamment le logement, les infrastructures, la santé, l'éducation, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire, la résilience climatique et l'écotourisme. Une vision à long terme qui laisse toutefois une partie des Agaléens sur leur faim.

Président de l'association Les Amis d'Agaléga, Laval Soopramanien estime que les besoins les plus urgents des habitants restent sans réponse. «Il nous semble qu'il n'y a pas de véritable considération pour les habitants», affirme-t-il.

Il rappelle également que le précédent exercice budgétaire prévoyait une enveloppe de Rs 25 millions pour Agaléga. Selon lui, les retombées concrètes de ces fonds restent difficiles à percevoir sur le terrain. «Nous ne voyons pas de projets majeurs réalisés sur l'île», soutient-il.

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Attentes prioritaires

Au-delà des investissements financiers, Laval Soopramanien explique que les attentes des habitants portent avant tout sur une amélioration de leur qualité de vie. Il évoque la nécessité de mettre fin aux pénuries récurrentes, d'offrir davantage de formations aux jeunes et de créer des possibilités d'emploi sur place.

Il souhaite également que les infrastructures existantes, notamment la piste d'aviation et le port, puissent être davantage mises au service des habitants afin de faciliter leurs déplacements et leur accès au marché du travail.

L'annonce du développement de l'écotourisme suscite également des interrogations au sein de l'association. Pour son président, cette ambition devra s'accompagner d'une meilleure intégration des Agaléens au projet. Il s'interroge notamment sur les infrastructures qui accueilleront les futurs visiteurs et rappelle que de nombreuses familles attendent toujours une évolution de leur situation foncière.

Selon Laval Soopramanien, la question de l'accès à la propriété demeure l'une des principales préoccupations des habitants. Depuis plusieurs années, la possibilité d'attribuer les titres de propriété aux Agaléens avait été évoquée. «Les habitants demandent simplement un terrain pour pouvoir construire, cultiver ou développer un petit élevage», explique-t-il.

Enjeu foncier

Il estime que la délivrance des titres de propriété permettrait aux familles d'investir elles-mêmes dans l'amélioration de leur logement, sans nécessairement attendre la construction de nouvelles habitations. Il rappelle également que le projet de logements porté par la National Housing Development Company, annoncé il y a plusieurs années, ne s'est toujours pas concrétisé.

Autre sujet d'inquiétude : l'emploi. Le président des Amis d'Agaléga appelle à une amélioration des conditions de recrutement des employés des Outer Islands. Il souhaite que les travailleurs puissent obtenir leur contrat dans des délais raisonnables, estimant que certains attendent plusieurs années avant d'être officiellement confirmés.

Pour l'association, le futur plan directeur représente une occasion de développement. Mais ses responsables espèrent surtout que cette feuille de route se traduira rapidement par des mesures concrètes répondant aux attentes exprimées depuis de nombreuses années par les habitants d'Agaléga.