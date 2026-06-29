Ile Maurice: Cyclisme - Jeremy Raboude assure la continuité au sommet pour le VCJCC-Palco

Un cri de délivrance fend l'air à l'entrée de la cour de l'usine Tropic Knits, à Forest Side. Les bras levés, Jeremy Raboude savoure son sacre. Vainqueur du championnat de Maurice élite, le coureur du Vélo Club des Jeunes Cyclistes de Curepipe-Palco décroche le plus beau succès de sa carrière et permet à son équipe de conserver le maillot de champion national, après le titre remporté l'an dernier par Toréa Célestin.

Au terme d'une course disputée, Aurélien de Comarmond et Daniel Yon Hin complètent le podium.

Le menu s'annonçait copieux avec 137 kilomètres, une montée de Cluny et six passages par la bosse de la rue Coriolis. Les attaques ont commencé néanmoins très vite après le départ. Annoncé comme le grand favori, Alexandre Mayer fut contraint de changer de vélo en raison d'un problème mécanique.

Après avoir repris sa place au sein du groupe de poursuivants qui comprenait notamment de Comarmond, Célestin et Raboude, il se mit à chasser les échappés nommément Jeremy Marot et Steward Pharmasse du VCJCC-Palco, Hanson Matombé (FFSC-KFC), Yannick Lincoln et Daniel Yon Hin. L'écart qui était de 35 secondes passait ensuite à 50 secondes.

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Dans la première partie de la montée de Cluny, Pharmasse fut lâché. Lincoln, Matombé, Yon Hin et Marot voyaient leur avance diminuer avant que le dernier nommé ne soit distancé lui aussi.

Par la suite, les trois hommes de tête reprenaient le large, alors que Mayer eut des problèmes mécaniques avec son vélo de rechange également. Le sociétaire de la Burgos BH Burpellet, la mort dans l'âme, jeta l'éponge peu après.

On se retrouva ensuite avec un groupe recomposé à l'avant de la course : Lincoln, Matombé, Yon Hin, De Comarmond, Raboude et Célestin. Celui-ci tenta sa chance en solitaire mais se faisait reprendre dans la bosse de Coriolis avant de se faire décramponner. Le champion sortant parvint néanmoins à revenir dans la partie descendante qui suivit. Mais lors du tour de circuit subséquent, il ne put soutenir le rythme et fut définitivement distancé.

A l'entame de la dernière montée de Coriolis avant de prendre la direction de l'arrivée, cinq hommes pouvaient encore prétendre à la victoire : Lincoln, Matombé, de Comarmond, Yon Hin et Raboude. Celui-ci accéléra une première fois puis une seconde, histoire de tester ses rivaux.

Il allait par la suite se montrer résistant dans la dernière ligne droite menant à l'arrivée pour dominer d'une petite seconde De Comarmond et Yon Hin, réputés meilleurs finisseurs que lui.

« Nous avions mis une stratégie en place depuis hier (samedi). Un petit groupe est parti avec deux coureurs de l'équipe (Steward Pharmasse et Jeremy Marot). Nous avons maintenu l'écart et avons rejoints la tête de la course. Nous avons attaqué dans le dernier tour. Au bas de la dernière montée de Coriolis, je sentais que j'avais encore des ressources et j'ai placé deux ou trois attaques dont une à la fin. Au dernier rond-point avant l'arrivée, j'étais confiant de pouvoir l'emporter. Je ne réalise pas encore tout à fait mais je suis vraiment content surtout que depuis le début de la saison, j'ai fini plusieurs fois deuxième. Je suis reconnaissant à mon équipe qui a fait un gros travail ainsi qu'à mes sponsors pour leur soutien. Un merci spécial à ma famille également », déclaré le héros du jour.

« La famille Raboude est dans le cyclisme depuis trois générations. Jeremy suit les traces de son grand-père Francis, cycliste dans les années 60 et son père, Jean-François, désormais dirigeant du club », se plaît à rappeler Eddy David, président du VCJCC-Palco qui ne cache pas sa joie de voir le maillot de champion demeurer une année de plus la propriété de la formation curepipienne.

Résultats

Élite-Open (137 km)

1.Jeremy Raboude (VCJCC-Palco) 3h26:35 (moy. : 39,79 km/h) ;

Aurélien de Comarmond (The Joyrun & Hurricane CT) 3h26:36 ; Daniel Yon Hin (7Eleven CliQQ Roadbike Philippines) m.t ; Hanson Matombé (FFSC-KFC) m.t ; Yannick Lincoln (FMC) 3h27:22 ; 6. Toréa Célestin (VCJCC-Palco) 3h32:55

Féminines

L'évidence Kimberley Le Court-Pienaar !

Mission accomplie pour Kimberley Le Court-Pienaar. La cycliste professionnelle a de nouveau empoché les deux titres nationaux chez les féminines.

Après le contre-la-montre individuel de samedi, elle dit avoir beaucoup apprécié le circuit de course sur route le lendemain. « J'avais planifié de faire cette course à un bon rythme parce que c'est important pour moi de continuer à m'entraîner de façon intensive. C'est important pour moi de représenter le pays, d'avoir les couleurs du drapeau sur les épaules. Voir la famille me supporter sur le bord des routes est vraiment super. C'était une belle journée, il n'y a pas eu de pluie. C'est vraiment cool que la fédération ait changé de parcours cette année. C'était plus dur, plus challenging. Cela devrait être comme cela tous les ans pour encourager tout le monde à s'entraîner plus dur et devenir plus fort et ne pas s'habituer à faire tout le temps la même chose. Je suis contente de repartir avec les deux titres nationaux », a confié la lauréate de Liège-Bastogne-Liège 2025.

Prochaine étape pour la sociétaire de l'AG Insurance Soudal Team : un stage de trois semaines en altitude à Tignes pour préparer le Tour de France (1er-9 août).

Résultats (95 km)

1.Kimberley Le Court-Pienaar (AG Insurance Soudal) 2h24:42 (moy. : 39,39 km/h) ;

Lucie Lagesse (World Cycling Centre CT) 2h37:39 ; Aurélie Halbwachs-Lincoln (FMC) 2h42:39 ; Raphaëlle Lamusse (MRSC-ER) 2h46:29 ; Camille Chasteau (ASAP Women Team) 3h03:41

Juniors

Tristan Hardy au-dessus du lot

Le championnat junior s'est révélé être une formalité pour Tristan Hardy. Le coureur du Faucon Flacq SC-KFC a vite fait la différence avec dans son sillage Lucas Froget (Moka Rangers SC-ER) qui concourrait, lui, en moins de 23 ans. « Je suis très content. C'était une jolie course, différente de celle de l'année dernière. On avait une jolie bosse au début avec Cluny et j'ai décidé d'imposer un pas. J'ai vu qu'il y avait Lucas (Froget) qui est un bon copain qui était dans ma roue. Je me suis dit : on part à deux, comme ça lui il peut remporter la catégorie U23 et moins celle des juniors. Finalement, c'était un contre-la-montre à deux. On a pris pas mal d'avance et ensuite, on a fait Coriolis plusieurs fois, une jolie bosse et dans le dernier passage, je pars pour gagner en solitaire. Merci beaucoup à la fédération pour avoir proposé ce parcours », a confié Tristan qui met le cap sur la France demain soir pour poursuivre sa saison sous les couleurs de la Team 31 Specialized.

Résultats (113 km)

Juniors

1.Tristan Hardy (FFSC-KFC) 2h47:41 (moy. : 40,43 km/h);

Henri Rouillard (FFSC-KFC) 2h53:05 ; 3. Jahmie Louis (FFSC-KFC) 3h00:05

Moins de 23 ans

1.Lucas Froget (MRSC-ER) 2h48:20 (moy. : 40,28 km/h);