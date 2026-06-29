Ile Maurice: La Mauritius Scouts Association unit sport et lutte antidrogue

Le National Sports Complex de Côte-d'Or a vibré, hier, au rythme du National Sports Day organisé par la Mauritius Scouts Association. Des centaines de personnes -- scouts, familles, amis et sportifs de tous âges -- ont envahi les tribunes et les pistes pour une journée placée sous le signe de la compétition, de la fraternité et d'un message fort contre la drogue.

Dès 10 heures du matin, les premières épreuves s'enchaînaient sur la piste d'athlétisme. Du 50 mètres pour les plus jeunes de la catégorie U10 au 1 500 mètres pour les U25 et Senior35, en passant par les relais 4x50m, 4x100m et 4x400m, le programme était dense et soutenu. Les épreuves de terrain n'étaient pas en reste, avec le saut en longueur et le lancer du poids disputés en parallèle pour plusieurs catégories d'âge. La Sack Race, épreuve ludique très attendue des plus petits, a offert un moment de légèreté qui a ravi le public. Les cérémonies de remise des médailles, ponctuant régulièrement la matinée, ont transformé chaque performance en moment de fierté collective.

La journée avait une portée qui dépassait le cadre sportif. Organisé dans la semaine de la Journée internationale contre la drogue et le trafic illicite, l'événement portait le thème Stronger than drugs, united through scouting. Le chef commissaire de la Mauritius Scouts Association, Pascal Speville, a planté le décor dans son allocution. «Nous sommes réunis aujourd'hui car nous sommes tous une seule famille, une famille unie par des valeurs communes, une famille qui croit que nos jeunes méritent le meilleur et qu'ensemble nous pouvons construire un avenir meilleur», a-t-il déclaré, avant d'interpeller son auditoire sur l'urgence de la lutte antidrogue. «La drogue détruit des rêves, fragilise des familles et prive des jeunes de leur avenir», a-t-il martelé.

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Le ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum, a tenu à honorer l'invitation. «Je me suis fait un devoir de venir à cet événement car mon ministère est doublement concerné : vous êtes jeunes et vous célébrez le sport», a-t-il dit. Le ministre a rappelé que son département a déjà engagé plusieurs campagnes en partenariat avec des ONG pour combattre le fléau, avant de lancer un appel direct aux scouts : «Je vous demande de consacrer votre temps à aider à stopper ce fléau.»

Le président de la République, Dharam Gokhool, était l'invité d'honneur de la journée. Sa présence a conféré à l'événement une solennité supplémentaire. «C'est un véritable plaisir d'être présent. L'espoir contre la drogue, c'est les jeunes», a-t-il affirmé, saluant au passage la coïncidence symbolique entre cette journée sportive et la journée internationale contre le trafic de drogue. Le chef de l'État a également appelé à ce que le mouvement scout soit pleinement représentatif de la diversité nationale. «Nous sommes une république arc-enciel, nous devons faire en sorte que le mouvement des scouts soit représentatif de notre nation arc-en-ciel», a-t-il conclu.

L'après-midi s'est achevée sur une cérémonie de clôture, couronnant une édition qui aura démontré que le sport scout mauricien sait allier performance, valeurs et engagement citoyen.