Soudan: Le Premier Ministre s'informe sur le niveau de mise en oeuvre de l'aéroport international de Port-Soudan

29 Juin 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Professeur Kamel Idris, s'est rendu aujourd'hui à l'aéroport international de Port-Soudan à son retour à Khartoum, dans le cadre du souci du gouvernement de l'Espoir aux établissements vitaux dans le pays et à la fourniture des services de base aux citoyens.

Le Premier ministre s'est assuré du niveau de mise en oeuvre des directives qu'il avait données lors de sa précédente visite, concernant le développement de l'ensemble des services à l'aéroport de Port-Soudan pour faciliter la circulation des citoyens, et fournir les services nécessaires.

Son Excellence s'est informé du progrès du travail et de la mise en oeuvre des plans de réforme et de développement à l'aéroport de Port-Soudan.

Il a souligné la disposition du gouvernement à développer l'aéroport de Port-Soudan pour qu'il atteigne le niveau des aéroports internationaux.

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