Soudan: Le pays et la Chine signent un protocole sur l'annulation d'une des dettes chinoises

Un protocole d'annulation d'une partie des dettes de la République populaire de Chine envers le gouvernement de la République du Soudan a été signé dimanche à Port-Soudan. En vertu de ce protocole, côté chinois a accepté d'annuler quatre prêts sans intérêt par la Chine au Soudan, pour un montant total de 344, 520, 000 (soit exactement trois cent quarante-quatre millions cinq cent vingt mille yuans renminbi), ce qui correspond à environ de 50 millions de dollars.

Dr Jibril Ibrahim, ministre des Finances, a signé au nom du gouvernement du Soudan, tandis que M. Xiu Jian, chargé d'affaires de l'ambassade de Chine au Soudan, a signé au nom du gouvernement chinois.

Il a été convenu que le protocole entrerait en vigueur à compter de la date de sa signature, la Banque centrale du Soudan et la Banque chinoise de développement se chargeant des mesures nécessaires au règlement des comptes en vue de l'annulation des dettes susmentionnées

Dr Jibril a salué les relations de coopération économique solides et privilégiées entre les deux pays amis, affirmant le souci du Soudan de les préserver et de les développer.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, M. Xiu Jian, chargé d'affaires, a affirmé le désir de la Chine de soutenir le développement de l'économie nationale de la République du Soudan, d'alléger le fardeau de ses dettes et de préserver le développement des relations de coopération économique entre les deux parties.