Soudan: Le Président du CST souligne l'importance de l'administration locale pour le renforcement du tissu social

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a souligné l'importance de l'administration locale pour renforcer et consolider le tissu social dans le pays, saluant ses rôles croissants pour traiter de nombreuses questions sociétales.

Cette déclaration a été faite lors de sa rencontre dimanche deux délégations des tribus des Hadendawa et des Bani Amer, présidées par le chef Mohamed Ahmed Al-Amin Tirek et le chef Ali Ibrahim Daglal.

Dans une déclaration à la presse, le chef Tirek a dit que la rencontre a porté sur les positions des deux tribus soutenant les forces armées dans la « bataille de la dignité, précisant que les rumeurs circulées par les médias concernant des divergences entre les deux tribus sont totalement infondées, soulignant que ce qui unit les deux tribus est plus fort que tout ce qui pourrait les diviser.

Il a affirmé que les rumeurs de désaccords entre les Hadendawa et les Bani Amer profitent à l'ennemi et lui permettent de remonter le moral de ses troupes, soulignant que tous les habitants de l'est du Soudan se tiennent au côté des forces armées dans la bataille de la Dignité

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De son côté, le chef Ali Daglal, chef des Bani Amer, a affirmé que toutes les tribus de l'est du Soudan se tiennent au côté des forces armées alors qu'elles mènent leur combat contre les milices rebelles, soulignant que ce qui unit les Bani Amer et les Hadendawa, c'est le destin commun.

Daglal a exprimé ses voeux de victoire aux forces armées face à la rébellion, ainsi que la réalisation des aspirations et des espoirs du peuple soudanais.