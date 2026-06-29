Ile Maurice: L'IIMMS ouvre une nouvelle voie pour la formation en santé

C'est à Goodlands, sur le campus de Beau Plan, qu'a été inauguré hier le International Institute of Medicine and Management Studies (IIMMS). La cérémonie était présidée par le ministre de la Santé, Anil Bachoo, en présence de Shastri Swami Premswarupdasji Maharaj, président de la Swaminarayan University de Gandhinagar, en Inde, partenaire académique fondateur de l'institution.

L'ambition affichée est large : faire de l'île un hub régional de formation médicale et managériale, au service des étudiants de Maurice, du continent africain et de la région océan Indien. Ses programmes en médecine, sciences de la santé et management seront ouverts aux étudiants des zones Southern African Development Community et Common Market for Eastern and Southern Africa, avec une tarification pensée pour rendre la formation accessible. «Nous avons besoin de médecins, d'infirmières, de dentistes, de professionnels de la santé, de chercheurs et de gestionnaires bien formés pour répondre aux besoins croissants et évolutifs de notre population», a déclaré le ministre Bachoo.

L'ouverture de l'IIMMS s'inscrit dans une trajectoire nationale plus large. Lors du Higher Education Summit 2025, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et la Higher Education Commission, Maurice s'était fixé comme objectif de se positionner comme hub académique et scientifique régional, en attirant davantage d'étudiants internationaux et en renforçant la reconnaissance mondiale de ses diplômes - générant ainsi activité économique et prestige académique.

Au coeur du projet, un partenariat avec la Swaminarayan University, que l'IIMMS décrit comme une institution reconnue internationalement pour «l'excellence académique, la formation médicale, l'innovation et le développement du leadership par les valeurs». La décision de l'université de s'implanter à Maurice serait, selon l'institution, un choix «délibéré et stratégique» : l'île est perçue comme la porte d'entrée vers l'Afrique, et l'IIMMS comme le véhicule par lequel son modèle éducatif atteindra les étudiants de la région.

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Le ministre Bachoo a rappelé, dans son allocution, les liens historiques qui unissent Maurice et l'Inde dans le domaine de la formation médicale - une relation forgée dans les décennies d'aprèsindépendance, quand l'accès aux études de médecine restait un privilège réservé à quelques-uns. «La mer ne nous sépare pas, la mer nous unit», a-t-il lancé, avant de conclure : «Je crois sincèrement que cette institution se portera très bien.»