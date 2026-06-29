Sénégal: Pélerinage de Nguédiaga (Malika) - Les fidèles invités à se conformer aux enseignements de l'Islam

La communauté layène a célébré, le samedi 27 juin 2026, à Malika, le pèlerinage annuel de Nguédiaga. Comme à l'accoutumée, l'évènement a connu un franc succès en termes de mobilisation populaire. Le khalife général des layènes, Seydina Mouhamadou Lamine Laye, a invité les fidèles à se conformer aux enseignements de l'Islam.

Moment de prières et de recueillement, le pèlerinage de Nguédiaga (Malika) est le deuxième évènement le plus important de la communauté layène. Il commémore le départ en exil et le séjour de trois jours de Seydina Limamou Laye dans la forêt de Malika. C'est ici qu'il avait trouvé refuge sous un arbre appelé Nguédj qui donnera plus tard le nom de Nguédiaga. La cérémonie a été marquée par des moments de prières et de recueillement. Tout de blanc vêtus, les fidèles sont venus nombreux profiter de cette journée de prière et vivre des moments de communion et de ferveur religieuse. Un des temps forts du pèlerinage de Nguédiaga est la tenue de la cérémonie officielle. Le chef de l'État a été représenté par une forte délégation conduite Babacar Ndiaye, préfet de Keur Massar.

À cette occasion, l'imam Seydina Issa Laye a rappelé la mission de Seydina Limamou Laye consistant à restaurer un Islam pur. « Il a toujours demandé aux fidèles de se soumettre totalement à Dieu afin de pouvoir obtenir sa récompense à l'au-delà », a-t-il rappelé. Il a également fustigé la propension des Sénégalais à instituer des classes sociales dans la société. Ce que, selon lui, Seydina Limamou Laye a toujours interdit. Il ne s'est pas privé de dénoncer la tendance de certains fidèles à dévier de la ligne tracée par le guide et les a tous invités à rejoindre le droit chemin.

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Khalife général des layènes, Seydina Mouhamadou Lamine Laye a, quant à lui, prié pour que le raffermissement de la foi des fidèles les exhortant ainsi à suivre les enseignements de Seydina Limamou Laye. Le préfet de Keur Massar a souligné l'implication effective du gouvernement dans la réussite de cette commémoration. Il a réitéré l'engagement de l'État à renforcer et améliorer progressivement cette dynamique afin de répondre aux attentes de la communauté layènes vis-à-vis du gouvernement. Assane Samba, qui a parlé au nom de la famille du parrain de cette présente édition (Momar Binta Samb, le premier à faire allégeance à Seydina Limamou Laye), a insisté sur la conduite des fidèles face à la révolution numérique.