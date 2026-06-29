Sénégal: Abdoulaye Fall, président de la FSF - « La sérénité autour de l'équipe est inébranlable »

Quelques heures après son retentissant succès (5-0), le vendredi 26 juin 2026, au Bmo Field de Toronto (Canada), contre l'Irak, l'équipe nationale du Sénégal a aussitôt rejoint son camp de base à New Brunswick, dans l'État de New Jersey.

Arrivés aux alentours de 4h Gmt (00h heure locale), les Lions, héroïques après avoir arraché la qualification pour les 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 « États-Unis-Canada-Mexique », ont pris leurs quartiers pour préparer leur prochaine sortie, mercredi prochain, contre la Belgique. Pour le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Abdoulaye Fall, chef de la délégation, l'équipe était en mission survie au Canada et a bien relevé le défi en s'imposant sur un large score. « L'objectif, c'était d'aller chercher une victoire avec la manière et on l'a atteint. Ce n'est pas un sursaut d'orgueil, c'est un résultat qu'on attendait. L'équipe se remet sur la bonne trajectoire, c'est-à-dire celle de la victoire. Prions pour que tout le reste continue comme ça », a-t-il confié devant l'hôtel des Lions.

Interrogé sur les récentes polémiques liées aux primes et à la mauvaise qualité de l'hébergement et de la nourriture, le patron du football sénégalais a rejeté toute tension au sein de l'équipe nationale, dénonçant des « manipulations » de part et d'autre. Pour lui, les difficultés observées lors des deux premières sorties des Lions sont uniquement liées au jeu et à la réussite sportive. « Il n'y a pas de problème de sérénité autour de l'équipe. Je pense que tout ça, c'est juste de la manipulation. Je le dis en toute sincérité. C'est juste un problème de chance. Vous savez, le haut niveau se joue sur des détails. On a eu des occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. Les autres équipes (France et Norvège) ont été beaucoup plus chanceuses et, finalement, elles ont gagné contre nous », a-t-il expliqué.

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Le lendemain, M. Fall, accompagné de l'ancien international sénégalais Khalilou Fadiga, a effectué une visite de courtoisie à la Maison de la presse installée à New Brunswick, non loin de l'hôtel des Lions. Reçu par le président de l'Association nationale de la presse sportive (Anps), Abdoulaye Thiam, avec qui il a fait le tour des locaux, le président de la Fsf a réitéré son engagement à soutenir toutes les initiatives de l'institution et à l'accompagner dans sa mission.