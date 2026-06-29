Cote d'Ivoire: À Abidjan, «on ne sait pas où aller ni comment faire» face à la saison des pluies

En Côte d'Ivoire, les fortes pluies qui s'abattent depuis plusieurs semaines sur Abidjan ravivent les inquiétudes. Dans les quartiers dits « à risque », chaque averse fait craindre de nouvelles inondations.

Routes submergées, maisons envahies par les eaux : les habitants vivent au rythme des alertes météo et gardent en mémoire les catastrophes des années précédentes. Comment vit-on lorsque la pluie devient une menace permanente ? Reportage dans le quartier Jean-Folly, à Port-Bouët.

Joceline vit avec son mari et leurs enfants dans un deux-pièces à Jean Folly, dans la commune de Port-Bouët, à Abidjan, capitale économique de Côte d'Ivoire. Pour rejoindre son domicile, elle doit traverser plusieurs mètres d'eau de pluie stagnante, parfois même jusqu'aux genoux. À chaque forte averse, son logement est envahi par les eaux et l'angoisse revient. « Une fois que la pluie vient, ça sort dans la chambre, au salon, raconte-t-elle. Une fois qu'il y'a la pluie la nuit, ton coeur se coupe même, tu es assise. On a peur parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas comment faire ».

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Un peu plus loin, dans une cour familiale, Lagazane est le seul à être resté. Dès les premières fortes pluies, le reste de sa famille est allé se réfugier chez des proches. Il est resté pour veiller sur la maison, malgré les difficultés. « On est obligé de mettre toutes les choses en hauteur : le lit, le matelas, déplacer tout pour dormir un peu. Ce qui nous préoccupe, c'est qu'il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas de passage d'eau. Nous sommes obligés d'attendre que l'eau redescendre d'abord », souligne-t-il.

« Chaque année, nous vivons la même situation »

Face à la répétition des inondations, les propriétaires du quartier ont créé une association pour faire entendre leur voix auprès des autorités. Son Secrétaire général, Yao Sokou Bi, assure que certaines zones sont encore plus durement touchées : « Si nous allons encore plus loin, il y a des habitations qui sont vraiment vides. C'est-à-dire que c'est un désert total. Ici, au moins, il y a des personnes qui habitent encore. Chaque année, nous vivons la même situation. Nous sommes inquiets. »

Alors qu'une vague de chaleur s'abat sur plusieurs pays d'Europe, Abidjan, continue de subir de fortes précipitations, avec leur lot d'inondations dans les quartiers les plus exposés.

Début juin, plusieurs quartiers précaires de Port-Bouët ont été démolis par le District autonome d'Abidjan, officiellement pour évacuer les populations installées dans des zones à risques.