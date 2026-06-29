Afrique: Mondial 2026 - 9 des 10 pays africains qualifiés en 16es, un record historique

L'Afrique signe une performance sans précédent à la Coupe du monde 2026. À l'issue de la phase de groupes, neuf des dix sélections africaines engagées ont décroché leur qualification pour les seizièmes de finale, établissant un nouveau record pour le continent dans l'histoire de la compétition.

Jamais auparavant autant de nations africaines n'avaient atteint la phase à élimination directe d'un Mondial. Seule la Tunisie, battue lors de ses trois rencontres de groupe, n'a pas réussi à franchir le premier tour.

Cette performance intervient dans le contexte du nouveau format de la Coupe du monde, élargie à 48 équipes. Désormais dotée de neuf places directes, auxquelles s'est ajoutée la qualification de la RD Congo via les barrages intercontinentaux, la Confédération africaine de football (CAF) a présenté dix représentants au tournoi, un nombre inédit.

Parmi les qualifiés, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert et le Maroc ont terminé à la deuxième place de leur groupe. Le Sénégal, l'Algérie, le Ghana et la RD Congo ont, quant à eux, validé leur billet en figurant parmi les meilleurs troisièmes.

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Si aucun représentant africain n'a terminé en tête de son groupe et que le bilan global reste de huit victoires en trente rencontres disputées, le continent confirme néanmoins sa montée en puissance grâce à une représentation élargie et à une présence record dans les matches à élimination directe.

Les neuf qualifiés tenteront désormais de prolonger cette dynamique lors des seizièmes de finale, avec l'ambition d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football africain.

Les neuf qualifiés africains :

🇿🇦 Afrique du Sud

🇸🇳 Sénégal

🇩🇿 Algérie

🇨🇮 Côte d'Ivoire

🇨🇩 RD Congo

🇪🇬 Égypte

🇨🇻 Cap-Vert

🇲🇦 Maroc

🇬🇭 Ghana

Éliminée :

🇹🇳 Tunisie.