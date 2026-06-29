Sénégal: Les mots jonglent entre engagement et transformation sociale

Ingénieur de formation, écrivain et slameur par passion, Khadim Fall Bamba a fait des mots un outil d'engagement et de transformation sociale. De la lecture découverte sur les bancs de l'école à la publication de son premier roman, en passant par les scènes de slam de Dakar, il construit un parcours singulier où littérature, citoyenneté et transmission avancent de concert.

Auteur du roman « Les Échos du coma », champion régional de slam-poésie, Khadim Fall Bamba appartient à cette génération d'acteurs culturels qui voient dans l'écriture bien plus qu'un art, mais un moyen d'éveiller les consciences, de questionner la société et d'encourager le changement. Ingénieur en planification économique et gestion des organisations, titulaire d'un Master en évaluation des politiques publiques, il aurait pu se limiter à une carrière administrative ou institutionnelle.

Pourtant, depuis plusieurs années, ce jeune sénégalais suit une autre voie. Bamba fait entendre une autre voix, celle de l'écrivain, du slameur et du passeur de savoirs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Derrière son parcours académique se cache une passion ancienne. L'histoire commence sur les bancs de l'école, alors qu'il n'est encore qu'élève en classe de sixième. Très tôt, la lecture devient pour lui une activité quotidienne. Les livres lui ouvrent des horizons nouveaux et nourrissent son imaginaire. Au fil du temps, ses productions écrites gagnent en qualité, ses dissertations se distinguent et ses enseignants remarquent ses aptitudes.

Mais lire ne lui suffit pas. Très vite, l'envie d'écrire s'impose naturellement. Au collège puis au lycée, il rédige des discours pour les gouvernements scolaires, participe à la rédaction de textes de sensibilisation et s'essaie à l'écriture théâtrale. Sans le savoir encore, il est déjà en train de construire les fondations d'un parcours littéraire.

Pour Khadim Fall Bamba, l'écriture ne relève pas seulement de l'expression personnelle. Elle constitue avant tout un moyen d'agir sur le réel. « Les grands changements collectifs commencent toujours par un changement individuel », aime-t-il rappeler. Cette conviction se traduit aujourd'hui sur l'ensemble de ses productions, qu'elles soient littéraires, poétiques ou éducatives.

Multiples influences

L'année 2017 marque un tournant décisif. Il découvre alors le slam grâce au groupe « Pardon Poésie ». Cet univers lui ouvre de nouvelles perspectives. Il y rencontre des artistes, des poètes et des passionnés de littérature qui partagent avec lui le goût des mots et de la scène.

Le slam lui apparaît comme une extension naturelle de son travail d'écriture. Contrairement à certains artistes qui opposent littérature écrite et performance orale, lui y voit une continuité. « Le slam est à la poésie ce que la voix est au silence », explique-t-il. Pour lui, la scène n'efface pas la page, elle lui donne simplement une autre dimension.

Cette immersion dans le monde du slam porte rapidement ses fruits. En 2018, il devient champion régional de slam-poésie de Dakar. Cette distinction lui apporte une visibilité nouvelle et confirme la pertinence de son engagement artistique. Mais loin de considérer ce titre comme une finalité, il le perçoit comme une étape dans un parcours plus large.

Au fil des années, son univers créatif se nourrit de multiples influences. Sa principale source d'inspiration reste la vie elle-même. Les réalités de la banlieue où il a grandi, les rencontres du quotidien, les parcours de femmes et d'hommes qu'il croise, les réussites comme les injustices constituent autant de matériaux d'écriture. Espaces d'expression « Je m'inspire également de l'avenir. J'aime imaginer l'impact que mes écrits pourraient avoir sur les générations futures. Cette projection nourrit énormément ma créativité », argue-t-il.

Chez lui, un texte peut naître d'une conversation entendue dans la rue, d'une actualité marquante, d'une émotion ou d'une simple interrogation. « J'observe, note, laisse mûrir les idées avant de leur donner forme », dit-il. Cette démarche explique sans doute la proximité que ses écrits entretiennent avec les préoccupations sociales contemporaines. Parmi les thèmes qui traversent son oeuvre figurent le développement personnel, le leadership, l'engagement citoyen, la jeunesse et l'autonomisation des femmes.

Des sujets qu'il aborde avec la volonté constante de provoquer la réflexion et de susciter l'action. Son engagement dépasse d'ailleurs largement le cadre artistique. Il participe à plusieurs initiatives de développement destinées aux jeunes et aux femmes. Il s'investit également dans la promotion de la lecture à travers la création et l'animation de clubs littéraires. Pour lui, l'accès au livre demeure un enjeu fondamental dans la construction des citoyens de demain. L'année 2024 constitue une autre étape majeure de son parcours avec la publication de son premier roman, « Les Échos du coma ».

Cet ouvrage représente l'aboutissement de nombreuses années de lecture, d'apprentissage et de persévérance. Au-delà de l'acte éditorial lui-même, cette publication symbolise la concrétisation d'un rêve longtemps nourri dans le silence des cahiers et des manuscrits.

Comme beaucoup d'auteurs, Khadim Fall Bamba a dû composer avec plusieurs difficultés. La première reste la gestion du temps. Concilier études, vie professionnelle, responsabilités associatives et activités créatives exige une discipline permanente. À cela s'ajoute un défi plus structurel, la place encore limitée accordée aux métiers du livre dans certaines représentations sociales. Pourtant, Khadim demeure convaincu que les mots, les idées participent pleinement au développement d'une nation.

Les idées, les récits et les oeuvres culturelles contribuent, selon lui, à façonner les mentalités et à accompagner les transformations sociales. Son regard sur l'avenir du slam au Sénégal est d'ailleurs empreint d'optimisme. Il observe l'émergence de nombreux talents et la multiplication des espaces d'expression. « Les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les nouveaux formats de diffusion permettent désormais à la poésie orale de toucher un public beaucoup plus vaste qu'auparavant », a-t-il remarqué.

À ses yeux, l'enjeu principal consiste désormais à structurer davantage cet écosystème afin d'accompagner durablement les jeunes artistes. Une mission à laquelle il entend continuer de contribuer à travers ses activités de formation, d'encadrement et de création. Aujourd'hui, Khadim Fall Bamba poursuit l'écriture de nouveaux projets littéraires tout en développant des contenus éducatifs destinés à sensibiliser et à inspirer les jeunes générations.

Son ambition demeure inchangée : produire des oeuvres capables d'interroger la société, de transmettre des valeurs et de susciter des vocations.