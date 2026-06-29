Burkina Faso: Sociétés d'Etat - Une contribution de 680 milliards F CFA au budget de l'Etat en 2025

La 34e session de l'assemblée générale des sociétés d'Etat et des établissements publics de prévoyance sociale s'est tenue les 26 et 27 juin 2026, à Ouagadougou, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Il ressort que leurs principaux indicateurs de performance ont connu une nette amélioration au cours de l'exercice 2025.

A l'image de l'économie nationale, les entreprises publiques burkinabè continuent de faire preuve de dynamisme et de résilience. Au cours de l'année 2025, leurs résultats présentés, lors de la 34e session de leur assemblée générale, tenue les 26 et 27 juin 2026, à Ouagadougou, sous la présidence du chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le montrent à souhait.

En effet, au cours de l'exercice 2025, les 28 Sociétés d'Etat ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 5 571,241 milliards F CFA contre 3 090,030 milliards F CFA en 2024, soit une hausse de 2 481,211 milliards F CFA en valeur absolue, correspondant à une progression de plus 80%. Sur ces 28 sociétés publiques, 25 ont été bénéficiaires.

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La contribution des sociétés d'Etat au budget national s'est également améliorée pour s'établir à 680,049 milliards F CFA en 2025 contre 595,314 milliards F CFA en 2024, soit une hausse de 84,735 milliards F CFA, correspondant à 14,23%. Cette contribution représente 20,61% des recettes budgétaires de l'Etat au 31 décembre 2025 contre 19,72% en 2024, soit une progression de 0,89%. Outre ces résultats jugés satisfaisants, selon le chef du gouvernement, les entreprises publiques ont également apporté une contribution significative au budget de l'État ainsi qu'au Fonds de soutien patriotique (FSP).

Pour ce qui concerne les trois établissements publics de prévoyance sociale, en l'occurrence, la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO), la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle (CNAMU), ils ont également réalisé des résultats fort « appréciables » en 2025.

Leur total produit s'est établi à 279,914 milliards F CFA en 2025 contre 267,740 milliards F CFA en 2024, soit une hausse de 12,174 milliards F CFA, correspondant à une progression de 4,55%. Leur contribution au budget de l'Etat a aussi connu un accroissement de 12,55%, pour s'établir à 2,824 milliards F CFA en 2025 contre 2,509 milliards F CFA en 2024.

Maintenir le cap de la performance

Ces établissements publics de prévoyance sociale ont enregistré un excédent de gestion cumulé de 215,978 milliards F CFA en 2025 contre 212 ,593 milliards F CFA en 2024.Au nom du Président du Faso, le Premier ministre, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a félicité les membres des conseils d'administration, les dirigeants et les personnels de ces entreprises publiques pour les performances réalisées au cours de 2025.

Il les a invités à poursuivre la mise en oeuvre des réformes déjà engagées par le gouvernement afin de renforcer leur efficacité et leur impact. « Les sociétés d'Etat et les établissements publics de prévoyance sociale constituent des leviers majeurs de développement dans la mise en oeuvre des politiques sectorielles portées par les départements ministériels.

Ces entreprises publiques doivent contribuer efficacement au renforcement de la résilience de notre tissu économique, mis à rude épreuve par un contexte sécuritaire, économique et géopolitique complexe », a rappelé le Premier ministre. Il a appelé les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux à mettre en œuvre avec diligence l'ensemble des décisions adoptées lors de cette 34e session.

Parmi les grands axes mis en avant, le chef du gouvernement a insisté sur l'application stricte des dispositions réglementaires, la poursuite des réformes visant à améliorer la gouvernance, la promotion des valeurs de civisme et de patriotisme, la tenue régulière des cadres de concertation entre administrateurs et départements ministériels,

Pour le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serges Gnaniodem Poda, a expliqué les performances réalisées en 2025. « Ces performances très appréciables sont une résultante de la vision de la plus haute autorité de notre pays, à savoir le camarade capitaine Ibrahim Traoré qui a instruit pour que l'ensemble des sociétés d'État s'inscrivent résolument dans une politique de gestion vertueuse, d'utilisation rigoureuse et rationnelle des ressources publiques et que des investissements engagés puissent permettent non seulement d'accroître leurs activités, mais aussi que les résultats qui s'y dégagent puissent être employés au profit du bien-être de la population », a-t-il souligné. Il a invité les sociétés publiques à maintenir le cap de la performance continue pour plus d'impacts.