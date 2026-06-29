Afrique de l'Ouest: Immatriculation foncière urbaine dans l'espace UEMOA - Les ministres de l'Urbanisme examinent le projet de directive

Le président de la réunion des ministres de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines et du Cadastre de l'espace UEMOA, Mikaïlou Sidibé, ministre de la Construction de la Patrie, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de la réunion des ministres sectoriels de l'espace communautaire, le vendredi 26 juin 2026, à Ouagadougou.

L'examen et l'approbation du projet de directive relatif à l'harmonisation des règles régissant l'immatriculation foncière urbaine dans l'espace UEMOA a été au centre de la rencontre des ministres de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines et du Cadastre de l'espace UEMOA.

La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, vendredi 26 juin 2026, à Ouagadougou. Elle a porté sur le thème : « Réunion des ministres sectoriels relative à l'examen du projet de directive portant harmonisation des règles régissant l'immatriculation foncière urbaine, le titre de propriété foncière et la mise en place d'un système d'information foncière au sein de l'espace UEMOA ».

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Le commissaire chargé du Département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports (DATC) à l'UEMOA, Jonas Gbian, a indiqué que l'accès au foncier urbain sécurisé est un enjeu central pour le développement des Etats de l'Union.

Pour lui, la problématique de sécurisation foncière urbaine reste un frein majeur à l'investissement, l'aménagement du territoire et la mise en œuvre de projets structurants. « Le dualisme juridique opposant le modèle étatique moderne au régime foncier coutumier, crée dans la plupart de nos villes une multitude de litiges et de conflits, qui exposent les populations à une forte insécurité foncière », a-t-il déploré.

Une avancée majeure pour l'harmonisation des procédures

A cela s'ajoutent une contribution marginale du système bancaire au financement du logement, des informations foncières disparates, une diversité des outils de gestion ne facilitant pas leur compréhension et leur usage par les acteurs concernés et une urbanisation exponentielle rimant avec des dysfonctionnements du marché foncier.

« C'est pour prendre en charge ces difficultés communes que la Commission a initié le projet de directive portant harmonisation des règles régissant l'immatriculation foncière, l'accès au titre de propriété et la mise en place d'un système d'information foncière en zone urbaine », a-t-il justifié.

Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a souligné que l'organisation de la réunion ministérielle s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme indicatif régional de développement urbain (PIRDU). Il a confié que les résultats de la réunion des ministres vont marquer une avancée majeure pour l'harmonisation des procédures régissant l'immatriculation foncière, l'accès au titre de propriété et la mise en place d'un système d'informations foncières.

« La mise en place d'un système d'information foncière est un outil primordial pour le renforcement de l'efficacité des politiques de logement inclusif et durable à l'échelle de l'Union », a assuré le ministre de la Construction de la Patrie Mikailou Sidibé a rappelé que ce projet de directive avait été approuvé lors de la réunion des ministres du 29 novembre 2021, à Dakar.

« Au regard de l'évolution du contexte et des enjeux fonciers, nos experts ont réexaminé et validé la directive qui a été présentée en vue de son approbation pour l'adapter aux réalités de nos territoires », a-t-il expliqué. Il a salué la participation et l'appui des ministres chargés de l'Urbanisme, dont la disponibilité et la bonne volonté ont été nécessaires à la mobilisation des experts sectoriels depuis 2016, au processus d'élaboration du rapport de l'étude sur la promotion du marché foncier urbain et du projet directif.