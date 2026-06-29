Congo-Kinshasa: Le FMI approuve un décaissement de 349 millions de dollars en faveur du pays

Le Fonds monétaire international a approuvé un décaissement de 348,5 millions de dollars en faveur de la République démocratique du Congo après avoir achevé l'examen de deux programmes visant à soutenir les réformes économiques du pays.

Le conseil d'administration du FMI a achevé la troisième évaluation de la Facilité de crédit élargie (ECF) et la deuxième évaluation de la Facilité de résilience et de viabilité (RSF). Ce nouveau financement comprend 258,2 millions de dollars au titre de la FAC et 90,3 millions de dollars au titre de la FRS, ce qui porte le montant total des décaissements en faveur de la RDC depuis janvier 2025 à plus de 1,03 milliard de dollars.

Cette décision intervient alors que la RDC est confrontée à des tensions sécuritaires dans l'est du pays, à des besoins humanitaires liés aux déplacements de population, à la baisse des cours du cuivre, à la crise au Moyen-Orient, à des tensions politiques internes et à l'épidémie d'Ebola. Le FMI a indiqué que ces chocs avaient accru l'incertitude entourant les finances publiques et la politique économique.

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Malgré ces pressions, le Fonds a estimé que l'économie restait résiliente, soutenue par la croissance du secteur minier et la reprise des activités non extractives. L'inflation est tombée à 2,5 % en glissement annuel à la fin du mois d'avril 2026, grâce notamment à l'appréciation de la monnaie, tandis que le déficit courant devrait se réduire.

Le FMI a estimé que les résultats globaux des réformes étaient satisfaisants, même si certains objectifs n'ont pas été atteints, notamment en ce qui concerne l'équilibre budgétaire national et le respect des pratiques en matière de taux de change dans le secteur minier. Le Fonds a exhorté le gouvernement à maintenir la discipline budgétaire, à poursuivre la constitution de réserves, à renforcer la gouvernance et à accélérer les réformes en matière de gestion des finances publiques, de transparence, de lutte contre la corruption et de développement du secteur privé.

Points clés à retenir

L'accord du FMI apporte un soutien financier à la RDC à un moment où le pays est confronté à plusieurs chocs simultanés. Les tensions sécuritaires dans l'est du pays, la baisse des cours du cuivre et les risques sanitaires sont autant de facteurs qui pèsent sur les finances publiques et l'économie. Ce décaissement aide le gouvernement à préserver les dépenses prioritaires et à maintenir la stabilité macroéconomique tout en poursuivant ses réformes.

Le signe positif est que l'inflation a baissé, que les réserves s'améliorent et que l'activité minière reste un moteur clé de la croissance. Mais la dépendance de la RDC vis-à-vis des minerais reste un risque majeur. Lorsque les cours du cuivre baissent ou qu'un conflit perturbe les opérations, les recettes publiques et les réserves de change peuvent être mises sous pression. L'accent mis par le FMI sur la discipline budgétaire et la constitution de réserves reflète cette vulnérabilité.

Les réformes de gouvernance sont également essentielles. Une meilleure gestion des finances publiques, des règles de lutte contre la corruption et une plus grande transparence peuvent contribuer à garantir que les recettes minières servent à financer les infrastructures, les dépenses sociales et la résilience, plutôt que de combler des déficits à court terme.

Pour les investisseurs et les partenaires de développement, le message est mitigé mais constructif : la RDC reste exposée à des risques majeurs, mais le FMI estime que les progrès en matière de réformes sont suffisants pour maintenir son soutien.