Sénégal: Le pays s'ouvre à la renégociation de sa dette dans le cadre de nouvelles négociations avec le FMI

Le Sénégal s'est ouvert à la négociation avec ses créanciers après avoir insisté pendant deux ans sur sa volonté de rembourser intégralement sa dette, marquant ainsi un revirement alors que le pays cherche à conclure un nouvel accord avec le Fonds monétaire international.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a déclaré que le gouvernement était prêt à renégocier sa dette si c'était le seul moyen de sortir de la crise. Cette déclaration marque une rupture avec la position antérieure de Dakar, qui consistait à affirmer qu'il honorerait toutes ses obligations sans restructuration.

Ce revirement fait suite au départ de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko, qui s'était opposé à des négociations sur la dette avec le FMI. Le président Bassirou Diomaye Faye l'a limogé en mai et a formé un nouveau gouvernement en juin, ouvrant ainsi la voie à une position plus souple. Sonko contrôle toujours le Parlement, ce qui signifie que tout accord impliquant des hausses d'impôts ou des réductions de dépenses pourrait se heurter à une résistance.

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La crise de la dette du Sénégal a débuté après que le gouvernement a découvert en 2024 des engagements auparavant dissimulés. Le poids de la dette du pays a été réévalué, passant d'environ 74 % du PIB à près de 132 %, ce qui a conduit le FMI à suspendre un programme de 1,8 milliard de dollars.

Toute renégociation pourrait prendre deux formes : l'allongement des délais de remboursement ou la demande aux créanciers d'accepter des pertes. Le Sénégal devrait opter pour la solution la plus modérée afin d'éviter d'aggraver les perturbations sur les marchés. Mais les investisseurs anticipent déjà ce risque, les euro-obligations du pays se négociant en dessous de leur valeur nominale. La conclusion d'un accord avec le FMI dépendra de la capacité de Dakar à présenter des prévisions crédibles en matière de fiscalité, de dépenses et de croissance.

Points clés à retenir

Le changement de discours du Sénégal est important car il lève le principal obstacle politique à un accord avec le FMI, mais il ne résout pas la crise. Le gouvernement doit encore décider du type de traitement de la dette qu'il souhaite adopter et des créanciers qui seront concernés. Un allongement des échéances permettrait d'alléger la pression liée aux remboursements annuels sans pour autant contraindre les investisseurs à subir des pertes importantes.

Une décote apporterait un soulagement plus important, mais elle risquerait de nuire à l'accès du Sénégal aux marchés et de porter préjudice aux banques de la zone UEMOA si la dette libellée en franc CFA était incluse. C'est pourquoi de nombreux analystes s'attendent à ce que Dakar protège la dette régionale et concentre toute restructuration sur les obligations étrangères.

Le FMI doit également juger la dette viable avant de pouvoir accorder de nouveaux prêts. Cela signifie que le Sénégal doit rétablir la confiance après le scandale de la dette cachée, grâce à des données budgétaires plus fiables, un recouvrement fiscal renforcé et un contrôle budgétaire plus strict. Pour les citoyens, le compromis est direct.

Un allègement de la dette pourrait libérer des fonds pour les services publics, mais le FMI exigera probablement une augmentation des recettes et une maîtrise des dépenses. Le prochain test consistera à voir si cette nouvelle orientation politique se traduira par la signature d'un programme.