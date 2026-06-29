Algérie: Flat6Labs et l'IFC lancent le programme « StartAlgeria » destiné aux start-ups et aux micro, petites et moyennes entreprises

Flat6Labs, la Société financière internationale (SFI) et le ministère algérien de l'Économie de la connaissance, des start-ups et des micro-entreprises ont lancé « StartAlgeria », un programme visant à renforcer les structures d'accompagnement des entrepreneurs en Algérie.

Ce programme s'adressera en priorité aux organismes qui accompagnent les start-ups en phase de pré-amorçage et d'amorçage. Il vise à améliorer la manière dont les incubateurs et autres structures d'accompagnement sélectionnent les start-ups, conçoivent leurs programmes, préparent les fondateurs à l'investissement et établissent des liens avec les investisseurs et les décideurs politiques.

StartAlgeria débutera avec une première promotion d'incubateurs basés à Alger. Les organisations sélectionnées participeront à des ateliers et à des masterclasses portant sur la sélection des start-ups, la mise en oeuvre des programmes et la préparation à l'investissement.

Les participants bénéficieront également d'un accompagnement de six mois à l'issue du programme principal. Ce soutien portera sur la stratégie de levée de fonds, les partenariats, la viabilité financière et l'amélioration des programmes.

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Yehia Houry, directeur général de Flat6Labs, a déclaré que l'écosystème des start-ups algériennes faisait preuve d'une maturité croissante, soutenu par une nouvelle génération de fondateurs, un appui institutionnel plus solide et une attention nationale portée à l'innovation. Il a ajouté que la prochaine étape consistait à aider les organisations de soutien à identifier des start-ups plus solides, à proposer de meilleurs programmes et à tisser des liens plus étroits entre les entrepreneurs et les investisseurs.

Points clés à retenir

StartAlgeria montre que l'écosystème des start-ups algériennes évolue : il ne se limite plus au simple soutien aux fondateurs, mais s'oriente désormais vers la mise en place d'infrastructures écosystémiques. Les start-ups ont besoin de capitaux, mais elles ont également besoin d'incubateurs, d'accélérateurs et d'organismes de soutien solides, capables de les aider à perfectionner leurs produits, à atteindre leurs clients et à se préparer à l'investissement.

De nombreux écosystèmes naissants rencontrent des difficultés car les programmes d'accompagnement sont fragmentés, sous-financés ou déconnectés des investisseurs. En mettant l'accent sur les organismes d'accompagnement des entrepreneurs, StartAlgeria tente d'améliorer la qualité du vivier de start-ups avant que celles-ci n'atteignent le stade du financement.

Le partenariat avec Flat6Labs et l'IFC apporte une expertise externe, tandis que le rôle du ministère confère au programme un soutien politique local. Le fait de se concentrer sur Alger est logique pour un projet pilote, mais l'impact réel dépendra de la capacité du modèle à s'étendre à d'autres régions et secteurs. Si le programme aide les organisations de soutien aux entrepreneurs algériennes à devenir plus viables financièrement et mieux connectées aux sources de financement, il pourrait renforcer la position du pays en tant que pôle d'innovation émergent en Afrique du Nord.