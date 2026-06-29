Ile Maurice: Moody's reconnaît les progrès du pays

L'Agence de notation Moody's salue les progrès en matière d'assainissement des finances publiques, tout en pointant la suspension partielle de la réforme des pensions et l'incertitude entourant les revenus des Chagos comme des menaces pour la trajectoire budgétaire à moyen terme. Dans son communiqué daté du 26 juin, Moody's prend acte des avancées budgétaires, tout en maintenant la note souveraine de Maurice à Baa3, avec une perspective négative.

Le Budget 2026-2027, présenté le 19 juin au Parlement, vise un déficit de 3,7 % du PIB, contre 6,0 % projeté pour l'exercice 2025-2026 - lui-même en nette amélioration par rapport aux 9,3 % enregistrés en 2024-2025. L'agence relève une exécution budgétaire plus solide : si les recettes fiscales ont été inférieures d'un point de pourcentage (pp) du PIB aux prévisions hors Chagos, la baisse des dépenses courantes a dépassé les attentes de 0,9 pp. Le ratio dette-PIB se stabilise, contredisant la trajectoire haussière que Moody's anticipait encore en janvier 2025.

La principale source d'inquiétude identifiée est la suspension partielle de la réforme des pensions, annoncée quelques jours seulement après la présentation du Budget. La mesure, qui visait à conditionner le montant des allocations au niveau des revenus des bénéficiaires, s'est heurtée à une forte opposition populaire. Sa suspension entraîne un surcroît de dépenses non budgétées et ralentit la réduction du déficit à moyen terme.

Moody's identifie deux autres risques : l'incertitude autour des revenus liés à l'accord sur les Chagos - dont le montant, équivalent à 1,3 % du PIB, est exclu des propres projections de l'agence depuis le retrait américain - et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, susceptibles de peser sur les prix du carburant et la demande touristique.

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