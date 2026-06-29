Ile Maurice: MGI et RTI - Plus de 200 agents administratifs formés à l'IA

Plus de 200 membres du personnel administratif du Mahatma Gandhi Institute (MGI) et du Rabindranath Tagore Institute (RTI) participent, depuis le 22 juin, à un atelier de formation sur l'intelligence artificielle (IA). Intitulée Artificial Intelligence in Administration: Enhancing Efficiency, Productivity and Administrative Excellence, cette initiative se tient jusqu'au 30 juin 2026 au Panini Language Resource Centre du MGI, sous l'égide du Centre for Technology Enabled Learning (CTEL).

Entièrement financée par le MGI/RTI, la formation s'inscrit dans le plan d'action du CTEL, un centre créé en novembre 2024 seulement. Adi Sankara Peruman, son premier Head, en explique la philosophie : chaque atelier est le fruit d'une préparation minutieuse, pensée pour ne pas perturber le fonctionnement des institutions. «Un atelier bien conçu et bien planifié bénéficie à tous», résume-t-il.

Structurée en six cohortes de 34 participants, la formation comprend 12 sessions de trois heures chacune, dispensées par une équipe de l'Université de Maurice (UoM), dirigée par Maleika Heenaye-Mamode Khan, doyenne de la faculté des technologies de l'information, de la communication et du numérique. L'objectif : familiariser le personnel avec les outils d'IA appliqués à la communication, la création de contenu et l'analyse de données

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. L'initiative intervient dans un contexte où l'IA s'impose progressivement comme une priorité nationale. Le dernier Budget du gouvernement a d'ailleurs prévu une initiative similaire de formation à l'IA, une coïncidence qui n'a pas échappé au président du Conseil MGI/RTI, Harrykissoon Booluck: «Le MGI est en avance dans la formation de son personnel», a-t-il relevé lors de la cérémonie de lancement tenue au Subramania Bharati Lecture Theatre.

Ce n'est pas la première initiative du genre au sein des institutions. Un atelier destiné aux académiciens avait déjà été organisé en avril 2026, sous le même intitulé que la formation à l'IA dans l'enseignement. «Les retours ont été 100% positifs», confie Adi Sankara Peruman. Fort de cette dynamique et de la collaboration nouée avec l'UoM, le CTEL prévoit d'étendre ces formations aux éducateurs et techniciens du MGI/RTI, aux alentours de septembre.