Ile Maurice: Pensions, sécurité et gestion de MK au coeur de la séance

Après deux semaines entièrement consacrées au Budget 2026-2027, les travaux parlementaires reprendront leur cours normal le mardi 30 juin. La journée s'annonce chargée à l'Assemblée nationale, avec la Private Notice Question, la Prime Minister's Question Time (PMQT), les questions adressées aux ministres et l'examen de plusieurs projets de loi. La séance intervient quelques jours après le marathon parlementaire de vendredi soir qui s'est achevé à 3 h 30 du matin, hier, et au cours duquel les membres de l'Assemblée ont complété l'examen du Performance-Based Budget Estimates 2026-27 et voté l'Appropriation Bill.

Lors de la PMQT, le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, devra répondre à plusieurs questions sensibles des députés. Ram Etwareea s'intéressera aux politiques d'immigration et souhaitera savoir si certaines nationalités font l'objet d'un contrôle renforcé lors de la délivrance des visas et les raisons justifiant cette surveillance particulière. Ashley Ramdass abordera la sécurité dans les lieux de culte, interrogeant le PM sur l'éventuelle introduction d'un code vestimentaire à Ganga Talao et les mesures envisagées pour renforcer la sécurité de ces lieux de rassemblemen

La gestion d'Air Mauritius (MK) sera également au centre des échanges. Nitish Beejan demandera un état détaillé de la flotte nationale entre 2014 et 2024 : appareils vendus, montants obtenus, durée de service, avions achetés ou loués et immobilisations techniques.

Les questions de sécurité publique occuperont aussi une place importante. Le Dr Farhad Aumeer demandera un bilan complet sur les armes à feu sous licence des cinq dernières années - licences délivrées, renouvelées, suspendues ou révoquées, armes déclarées perdues ou volées et incidents ayant donné lieu à des enquêtes criminelles avec des blessés ou décès ainsi que les critères d'obtention d'un permis d'arme et leur éventuelle révision périodique.

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Réforme des pensions

Quelques jours après la publication du rapport intérimaire de la Commission d'experts sur la réforme des pensions et les débats suscités par ses recommandations, plusieurs questions cibleront ce dossier. Le whip de l'opposition Adrien Duval demandera au PM combien de réunions la Commission a tenues depuis sa création et s'intéressera au Steering Committee on Pension Reform : nombre de séances organisées, dates auxquelles le PM a été informé du rapport intérimaire et l'a validé.

Joanna Bérenger demandera des explications sur les accords militaires récemment conclus avec les États-Unis - le State Partnership Program Agreement avec la Garde nationale du Nouveau-Mexique et l'Acquisition and Cross-Servicing Agreement. Elle souhaite connaître les objectifs et la portée de ces accords ainsi que les formes de soutien militaire, de fournitures ou de services que Maurice pourrait fournir ou recevoir dans ce cadre.

Ludovic Caserne interrogera le PM sur les infrastructures aéroportuaires - introduction de systèmes automatiques d'enregistrement des passagers, dépôt automatisé des bagages et e-gates aux comptoirs d'arrivée de l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam.

Parmi les autres questions adressées au PM, figureront les opérations policières Thunderstrike et la possibilité d'en faire une unité permanente, les équipements de protection annoncés pour les policiers de première ligne, les véhicules officiels attribués aux anciens parlementaires entre 2014 et 2024, le fonctionnement du projet Safe City et l'acquisition de caméras pour le Mauritius Turf Club par la Gambling Regulatory Authority.

Environnement et travailleurs étrangers

Les ministres seront ensuite interpellés sur un large éventail de politiques publiques. Rajesh Bhagwan répondra à Joanna Bérenger sur le récent déversement d'eaux usées à Pointe-aux-Sables - stratégie de décontamination, dépenses engagées et responsabilités financières. Osman Mahomed devra s'expliquer sur le lancement de la plateforme Alalila, propulsée par Uber, les plaintes des opérateurs de taxi et les autorisations obtenues auprès de la National Land Transport Authority.

Arvin Boolell devra fournir un état des lieux des terrains de l'État destinés à la chasse, la pêche et l'écotourisme. Patrick Assirvaden sera interrogé sur la situation financière de la Central Water Authority et ses engagements envers les entrepreneurs. Mahend Gungapersad présentera les statistiques des élèves inscrits au National Certificate of Education dans le cadre de l'Extended Programme depuis 2021, le nombre d'échecs et les élèves ensuite orientés vers une formation technique ou professionnelle.

L'intelligence artificielle fera son entrée dans les débats : Manoj Seeburn demandera au ministre Avinash Ramtohul quels mécanismes réglementaires sont envisagés face aux risques liés aux deepfakes, à la désinformation et à l'usurpation d'identité. Reza Uteem fera le point sur les recommandations du comité interministériel consacré aux permis de travail des travailleurs étrangers. Enfin, Michaël Sik Yuen répondra sur l'accord de gouvernement à gouvernement avec l'Inde pour l'importation de produits pétroliers.

Trois textes de loi à l'agenda

Au-delà des questions, la séance accueillera plusieurs textes législatifs. L'Attorney General Gavin Glover présentera en première lecture le Criminal Code (Amendment) Bill. Les députés procéderont ensuite à la troisième et dernière lecture de l'Appropriation (2026-2027) Bill, entérinant définitivement le Budget. Une bonne partie de la séance sera consacrée à la deuxième lecture du Domestic Abuse Bill, projet de loi phare contre les violences domestiques et l'un des textes majeurs de cette reprise des travaux parlementaires.