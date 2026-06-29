Ile Maurice: Réforme des pensions - Les syndicats manifesteront devant le Parlement demain

La Platform Komin Syndikal reprend le chemin de la contestation. Après avoir multiplié les manifestations pacifiques et un forum de discussion contre la réforme de la Basic Retirement Pension annoncée l'an dernier, l'intersyndicale hausse de nouveau le ton. Cette fois, elle s'attaque à la nouvelle grille des pensions dévoilée dans le Budget 2026-2027, qu'elle considère comme une menace directe pour le pouvoir d'achat et les droits des futurs retraités. Malgré les précisions apportées vendredi par le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, lors de son summing-up du Budget, les syndicats estiment que de nombreuses zones d'ombre persistent. Ils maintiennent ainsi leur manifestation symbolique devant le Parlement demain à midi.

Pour Reeaz Chuttoo, président de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé, l'abandon du ciblage de la pension de vieillesse ne règle en rien le problème de fond. «Il a été annoncé que le ciblage de la pension de vieillesse est abandonné. Mais, dans les faits, la pension de ceux qui choisiront de la percevoir à partir de 60 ans chute à Rs 11 589. Cela revient à faire basculer les retraités dans l'extrême pauvreté», dénonce-t-il.

Le syndicaliste souligne également ce qu'il considère comme une incohérence dans les mesures sociales annoncées. Alors que le seuil du registre social est relevé de Rs 14 000 à Rs 16 500 afin de mieux protéger les ménages les plus vulnérables, les futurs pensionnés, eux, verraient leurs revenus diminuer.

Autre sujet d'inquiétude : l'avenir des cotisations sociales. Si le gouvernement a annoncé la fin de la Contribution sociale généralisée, Reeaz Chuttoo affirme que celle-ci continuera d'être prélevée à travers le National Pensions and Provident Fund (NPPF). Il s'interroge également sur le maintien des prestations versées sous forme de capital, notamment le National Solidarity Fund et le Portable Retirement Gratuity Fund. «Le Premier ministre a évoqué une mise en oeuvre progressive du NPPF, mais sans expliquer ce que cela implique concrètement. Les travailleurs conserveront-ils leur lump sum au moment de la retraite ? Rien n'est clair», affirme-t-il.

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La Platform Komin Syndikal reproche également au gouvernement d'avoir élaboré cette réforme sans véritable consultation tripartite. Selon elle, les syndicats et les représentants des employeurs n'ont jamais été conviés autour de la table des discussions. Reeaz Chuttoo va plus loin, estimant que les choix du gouvernement actuel sont «pires que ceux de l'ancien régime», alors même que celui-ci n'a cessé de critiquer ses prédécesseurs.

Il remet également en question la composition du comité d'experts ayant conseillé le gouvernement, qu'il qualifie de largement dominé par des représentants du secteur privé et des «idéologues de droite».

Demain, 11 syndicalistes se rassembleront symboliquement devant le Parlement, même en l'absence du Premier ministre, en visite officielle aux Seychelles. Pour la Platform Komin Syndikal, cette action marque le début d'une mobilisation appelée à prendre de l'ampleur. «Nous posons aujourd'hui les premières pierres d'un mouvement de sensibilisation qui débouchera sur une mobilisation de masse. Grâce aux moyens de communication actuels, le Premier ministre saura ce qui se passe dans le pays», conclut Reeaz Chuttoo.