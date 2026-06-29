Cote d'Ivoire: Abidjan - La SOTRA dévie la ligne 601 en raison de la dégradation de la voirie entre Williamsville et Macaci

La Société des transports abidjanais (SOTRA) a annoncé une modification temporaire de l'itinéraire de la ligne 601, en raison de la dégradation de la chaussée entre le terminus de Williamsville et le quartier Macaci. Dans un avis d'information à la clientèle publié le 28 juin 2026, l'entreprise indique que cette mesure vise à garantir la continuité du service tout en assurant la sécurité des usagers et de son personnel.

Selon la SOTRA, cette déviation concerne les dessertes effectuées du lundi au samedi, avec des itinéraires adaptés en fonction des jours de circulation.

Un nouvel itinéraire du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi, les autobus de la ligne 601 assureront, dans le sens aller, la liaison entre la Préfecture de Police et la Gare Sud en empruntant l'itinéraire habituel jusqu'à leur destination. Dans le sens retour, les véhicules partiront de la Gare Sud et suivront leur parcours normal jusqu'à l'arrêt Sodeci, avant d'être déviés vers la Préfecture de Police. ,Cette réorganisation permet d'éviter la portion de route fortement dégradée située entre le terminus de Williamsville et Macaci, tout en maintenant la desserte des principaux points de passage de la ligne.

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Une desserte spécifique le samedi

Le samedi, la circulation sera également adaptée. Dans le sens aller, les bus partiront de la Préfecture de Police et emprunteront leur itinéraire normal jusqu'à la Cité administrative. Au retour, les véhicules quitteront la Cité administrative, suivront leur parcours habituel jusqu'à l'arrêt Sodeci, avant de rejoindre la Préfecture de Police. La SOTRA invite les usagers à prendre en compte ces changements dans l'organisation de leurs déplacements afin d'éviter tout désagrément.

Assurer la continuité du service

À travers cette réorganisation, la société de transport entend préserver la régularité de la desserte malgré les difficultés liées à l'état de la voirie. Les dégradations constatées sur cet axe ont rendu nécessaire la mise en place d'un itinéraire alternatif, dans l'attente d'une amélioration des conditions de circulation. La SOTRA rappelle que cette mesure est exclusivement motivée par des impératifs de sécurité et de fluidité du trafic.

En conclusion de son communiqué, l'entreprise présente ses excuses aux voyageurs pour les désagréments occasionnés et les remercie pour leur compréhension et leur collaboration durant cette période de perturbation. Les usagers de la ligne 601 sont ainsi invités à se conformer aux nouvelles dispositions jusqu'à nouvel ordre, tout en restant attentifs aux prochaines communications de la SOTRA concernant l'évolution de la situation.