Cote d'Ivoire: Évaluation des acquis scolaires - Le Menaet accélère le traitement des données du primaire

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Menaet) poursuit ses efforts en faveur de l'amélioration de la qualité de l'enseignement.

Selon une publication du ministère, une opération stratégique d'encodage des données issues des évaluations standardisées du primaire s'est déroulée du 22 au 27 juin 2026 sur l'ensemble du territoire national.

Une étape clé dans le processus d'évaluation

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Après la phase de collecte des données sur le terrain, le traitement des résultats est désormais en cours. À travers la Direction de la Veille et du Suivi des Programmes (DVSP), le Menaet a conduit une vaste opération d'encodage des résultats des évaluations standardisées des élèves du primaire, avec un accent particulier sur la classe de CM2. Cette activité technique constitue une étape essentielle dans le processus d'évaluation des apprentissages. Elle fait suite à des opérations similaires menées pour les classes de 5e et de 3e, illustrant une approche progressive et méthodique de l'analyse des performances scolaires.

Des données recueillies sur toute l'étendue du territoire

Les données encodées proviennent de l'évaluation nationale des acquis scolaires organisée du 2 au 14 mai 2026. Cette opération a mobilisé l'ensemble du système éducatif et permis de recueillir des informations représentatives sur les compétences des élèves en lecture, en écriture et en mathématiques. À travers cette démarche, le ministère entend disposer d'un état des lieux précis et objectif des acquis des élèves à la fin du cycle primaire.

Des résultats au service de la prise de décision

L'encodage des données ouvre la voie à une analyse approfondie des résultats. L'objectif est de produire des indicateurs fiables susceptibles d'éclairer les décisions des responsables du système éducatif. Ces analyses permettront notamment d'identifier les points forts et les difficultés des élèves, de mettre en évidence les disparités entre les régions ou les établissements scolaires et d'orienter les stratégies pédagogiques ainsi que les politiques publiques. Pour la DVSP, cette démarche vise avant tout à consolider la culture de l'évaluation au service de l'amélioration des performances du système éducatif.

Une réforme fondée sur les données

Cette opération s'inscrit dans le cadre du Programme de renforcement du système éducatif de base (PRSEB), dont l'objectif est de moderniser l'école ivoirienne et d'améliorer durablement les résultats des élèves. En s'appuyant sur des données fiables, le Menaet entend renforcer le pilotage du système éducatif en privilégiant une gouvernance fondée sur des preuves plutôt que sur de simples appréciations.

Pour une école plus performante et plus équitable

Au-delà de son caractère technique, cette initiative traduit la volonté des autorités éducatives d'offrir à chaque élève une éducation de qualité. Une meilleure connaissance des acquis scolaires permettra de mettre en œuvre des actions plus ciblées afin de réduire les inégalités et d'améliorer les performances des apprenants. Cette opération constitue ainsi une avancée importante dans la construction d'une école ivoirienne plus performante, plus équitable et davantage adaptée aux réalités du terrain.