L'orpaillage illégal continue de représenter une menace majeure pour le secteur minier ivoirien. Au-delà des importantes pertes économiques qu'il occasionne, ce phénomène entraîne une dégradation accélérée de l'environnement, fragilise les communautés rurales et compromet les efforts de développement durable engagés par les pouvoirs publics.

Face à cette situation, la Fédération des Coopératives Minières de Côte d'Ivoire (Fecomici) met en avant le rôle déterminant des coopératives minières dans la lutte contre cette exploitation clandestine.

Des organisations au service d'une exploitation responsable

Composées de femmes et d'hommes issus des localités concernées par les activités extractives, les coopératives minières offrent un cadre légal et structuré aux exploitants artisanaux. Fondées sur les principes de solidarité, de responsabilité collective et de gouvernance participative, elles permettent à leurs membres d'exercer leurs activités dans le respect de la réglementation en vigueur. À l'opposé, l'orpaillage illégal se caractérise par toute exploitation menée sans autorisation des autorités compétentes. Une pratique qui échappe aux mécanismes de contrôle de l'État et favorise une exploitation anarchique des ressources naturelles.

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Un acteur de proximité contre l'exploitation clandestine

Selon la Fecomici, l'ancrage des coopératives au sein des communautés constitue leur principal atout. Leur connaissance du terrain leur permet d'identifier rapidement les mouvements des exploitants clandestins, tout en maintenant un dialogue permanent avec les populations. Cette proximité favorise une veille communautaire efficace et des actions de sensibilisation destinées à informer les habitants sur les conséquences de l'exploitation illégale, tant sur le plan environnemental que social.

Préserver les terres, les forêts et les ressources en eau

Les impacts de l'orpaillage clandestin sont multiples. Les terres agricoles perdent progressivement leur fertilité, les forêts disparaissent sous l'effet des exploitations anarchiques et les cours d'eau sont contaminés par les produits utilisés dans le traitement du minerai. Ces dégradations affectent directement les moyens de subsistance des populations rurales, dont l'agriculture constitue la principale activité économique. Les coopératives minières entendent ainsi promouvoir des pratiques plus responsables, conciliant exploitation des ressources, protection des écosystèmes et développement économique local.

Des obligations qui renforcent la transparence

L'obtention d'une autorisation officielle impose également des exigences aux coopératives. Elles sont tenues de respecter les cahiers des charges fixés par l'administration, d'assurer la traçabilité de leur production, de rendre compte régulièrement aux autorités compétentes et de veiller au respect des normes environnementales et sociales. Pour la Fecomici, ces obligations contribuent à renforcer la transparence du secteur minier artisanal et facilitent le contrôle des activités par les services de l'État.

Une mobilisation collective pour un secteur durable

La Fédération appelle enfin au renforcement de la collaboration entre les coopératives, les collectivités territoriales, les administrations, les services techniques de l'État et les forces de sécurité afin d'améliorer la surveillance des sites miniers et de prévenir les activités illicites.

Par la voix de son président, Koné Seydou, la Fecomici réaffirme son engagement en faveur de la professionnalisation des coopératives et de la promotion d'une exploitation artisanale responsable. L'organisation estime que la structuration des exploitants constitue l'un des moyens les plus efficaces pour réduire durablement l'orpaillage illégal et instaurer une gouvernance minière fondée sur la légalité, la transparence et le développement durable.

Pour la Fédération, l'avenir du secteur minier artisanal ivoirien repose sur une mobilisation de tous les acteurs afin de faire de cette activité une véritable source de richesse, respectueuse de l'environnement et bénéfique aux générations actuelles comme futures.