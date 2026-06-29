Afrique: Distinction internationale - Un Ivoirien honore honore le contient dans le domaine de la santé

C'est un honneur prestigieux qui rejaillit sur la Côte d'Ivoire et la commune de Jacqueville. Ingénieur biomédical de renom et, par ailleurs, deuxième adjoint au maire de Jacqueville, Firmin Nanga a reçu, le 26 juin 2026, le titre de Docteur Honoris Causa en ingénierie médicale.

Cette haute distinction académique lui a été décernée par la prestigieuse Nexus Global University (Ngu), lors d'une cérémonie officielle organisée à Manhattan, aux États-Unis.

Une reconnaissance internationale pour ce pionnier du biomédical. Le choix de cette institution universitaire privée américaine porté sur ce digne fils de Taboth (Jacqueville) n'est pas fortuit. Firmin Nanga est une figure incontournable de la santé publique en Afrique de l'Ouest.

En 1990, c'est lui qui a installé le tout premier scanner du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville, une première technologique dans la sous-région. Depuis lors, cet expert représente plusieurs géants mondiaux de l'ingénierie médicale en Côte d'Ivoire, notamment GE HealthCare (General Electric).

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Fort de cette stature internationale, il transmet également son savoir-faire à la jeunesse ivoirienne en enseignant à l'Institut national de formation des agents de santé (Infas) d'Abidjan.

Participant régulièrement aux grands sommets mondiaux, cet homme de devoir, pragmatique et pointilleux, a profité de cette tribune américaine pour lancer un appel fort en faveur d'un changement de paradigme concernant l'aide médicale en Afrique.

« Les dons faits par certains pays ou organisations occidentales à l'Afrique sont souvent des cadeaux empoisonnés, car ils sont soit inadaptés aux réalités locales, soit vétustes. Vous ne pouvez pas offrir une Ferrari à une personne qui vit dans un village reculé et difficile d'accès », a-t-il indiqué.

L'expert a pointé du doigt les réalités du terrain, notamment les coupures intempestives d'électricité dans les centres de santé ruraux, qui paralysent le travail des soignants. Également ingénieur en électricité photovoltaïque, Firmin Nanga propose une solution durable : l'installation systématique de centrales solaires dans les dispensaires ruraux afin de garantir la continuité des soins.

Il préconise par ailleurs deux réformes majeures pour optimiser l'équipement des hôpitaux africains : l'obligation de réaliser une étude de faisabilité rigoureuse sur le terrain avant tout don de matériel biomédical ; une immersion pratique préalable des techniciens locaux sur les équipements en Afrique avant leur envoi en formation de perfectionnement en Occident.

Selon lui, cette méthode permettra aux apprenants de mieux identifier les forces et les limites du matériel face aux réalités locales. Déterminé à transmettre son expertise aussi bien aux dirigeants qu'à la jeunesse de Jacqueville, Firmin Nanga ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Ce titre de Docteur Honoris Causa ouvre la voie à de nouvelles ambitions, l'ingénieur ayant annoncé envisager une future entrée dans l'enseignement universitaire ou la création d'une chaire de recherche dédiée à l'ingénierie biomédicale.