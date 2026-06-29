Cote d'Ivoire: L'union des magistrats se dote d'un nouveau comité exécutif

28 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Une nouvelle page s'ouvre à l'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire. Eugénie Niamien Doukrou a été plébiscitée, le samedi 27 juin, par ses pairs, lors d'un congrès-élections, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, au Plateau, pour conduire, durant 3 ans, le comité exécutif de la faitière de ces professionnels de l'ordre judiciaire.

A peine élue, la nouvelle présidente, en remplacement de Fatoumata Diakité, a dévoilé quelques angles de son chantier pour dynamiser leur syndicat. « Nous allons d'abord procéder à la remobilisation de la base, c'est-à-dire les sections. Ce sont la représentation, la cellule de base de l'Unamci dans les juridictions. Il faut donc remobiliser, installer où ces sections n'existent pas. Ensuite, nous allons procéder à une actualisation de nos textes parce que l'Unamaci a été créée depuis l'année 1973. Plus de 50 ans après, il faut adapter les textes à nos réalités du moment. Ce seront les premières actions que nous allons poser », a-t-elle fait savoir.

Eugénie Niamien Doukrou, présidente de Chambre à la Cour d'appel d'Abidjan, a, en outre, confié que la formation continue est l'un des piliers de son programme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A l'en croire, le renforcement des capacités des magistrats est indispensable pour promouvoir l'excellence chez les hommes de droit. Elle a invité les membres de l'Unamaci à la cohésion et surtout à faire bloc autour d'elle pour consolider les acquis de leur union.

La nouvelle figure du syndicat des magistrats, précisons-le, a été élue à ma main élevée par les congressistes. Elle a obtenu 97,76% des voix contre 3,33% d'abstention. Son challenger, dans la dernière ligne droite, a désisté. Eugénie Niamien Doukrou, forte de la confiance que les magistrats lui ont témoignée, a exprimé sa joie et a surtout dit être consciente des lourdes responsabilités liées à sa nouvelle fonction.

« Un sentiment ambivalent d'appréhension m'anime pour ce qui vient, parce qu'il s'agit d'un lourd défi à relever. Mais aussi de joie à cause de la foi en l'avenir, de l'indépendance de ce syndicat qui va oeuvrer pour la dignité du magistrat, à redonner confiance en la justice et contribuer à l'état de droit en Côte d'Ivoire ».

Fatoumata Diakité, la présidente sortante, a souhaité bon vent à son successeur. Elle a soutenu que leur organisation devra continuer à innover sans renoncer à ses valeurs fondatrices ; à oeuvrer à embrasser les mutations de son temps tout en demeurant fidèle à l'esprit de solidarité, d'indépendance et de dignité qui a toujours guidé son action.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.