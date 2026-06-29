Cote d'Ivoire: L'union des magistrats se dote d'un nouveau comité exécutif

Une nouvelle page s'ouvre à l'Union nationale des magistrats de Côte d'Ivoire. Eugénie Niamien Doukrou a été plébiscitée, le samedi 27 juin, par ses pairs, lors d'un congrès-élections, dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, au Plateau, pour conduire, durant 3 ans, le comité exécutif de la faitière de ces professionnels de l'ordre judiciaire.

A peine élue, la nouvelle présidente, en remplacement de Fatoumata Diakité, a dévoilé quelques angles de son chantier pour dynamiser leur syndicat. « Nous allons d'abord procéder à la remobilisation de la base, c'est-à-dire les sections. Ce sont la représentation, la cellule de base de l'Unamci dans les juridictions. Il faut donc remobiliser, installer où ces sections n'existent pas. Ensuite, nous allons procéder à une actualisation de nos textes parce que l'Unamaci a été créée depuis l'année 1973. Plus de 50 ans après, il faut adapter les textes à nos réalités du moment. Ce seront les premières actions que nous allons poser », a-t-elle fait savoir.

Eugénie Niamien Doukrou, présidente de Chambre à la Cour d'appel d'Abidjan, a, en outre, confié que la formation continue est l'un des piliers de son programme.

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A l'en croire, le renforcement des capacités des magistrats est indispensable pour promouvoir l'excellence chez les hommes de droit. Elle a invité les membres de l'Unamaci à la cohésion et surtout à faire bloc autour d'elle pour consolider les acquis de leur union.

La nouvelle figure du syndicat des magistrats, précisons-le, a été élue à ma main élevée par les congressistes. Elle a obtenu 97,76% des voix contre 3,33% d'abstention. Son challenger, dans la dernière ligne droite, a désisté. Eugénie Niamien Doukrou, forte de la confiance que les magistrats lui ont témoignée, a exprimé sa joie et a surtout dit être consciente des lourdes responsabilités liées à sa nouvelle fonction.

« Un sentiment ambivalent d'appréhension m'anime pour ce qui vient, parce qu'il s'agit d'un lourd défi à relever. Mais aussi de joie à cause de la foi en l'avenir, de l'indépendance de ce syndicat qui va oeuvrer pour la dignité du magistrat, à redonner confiance en la justice et contribuer à l'état de droit en Côte d'Ivoire ».

Fatoumata Diakité, la présidente sortante, a souhaité bon vent à son successeur. Elle a soutenu que leur organisation devra continuer à innover sans renoncer à ses valeurs fondatrices ; à oeuvrer à embrasser les mutations de son temps tout en demeurant fidèle à l'esprit de solidarité, d'indépendance et de dignité qui a toujours guidé son action.