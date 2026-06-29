Afrique de l'Ouest: Inclusion financière - Banque Atlantique Niger et Nita renforcent leur partenariat

Banque Atlantique Niger, filiale du groupe panafricain Banque centrale populaire (Bcp), et Nita lancent les services « Bank to Wallet » et « Wallet to Bank », rapporte un communiqué de l'établissement bancaire dont Fratmat.info a reçu copie ce lundi 29 juin 2026.

Cette interopérabilité permet aux clients d'effectuer des transferts entre leur compte bancaire et leur portefeuille électronique, favorisant ainsi une expérience financière fluide et adaptée aux usages numériques.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de transformation digitale de la banque, qui vise à proposer des solutions accessibles en phase avec l'évolution des attentes du marché. En rapprochant les services bancaires des solutions de paiement mobile, les deux institutions apportent une réponse concrète aux exigences croissantes de flexibilité et d'autonomie dans la gestion des opérations financières du quotidien.

« Le lancement de ces deux services illustre notre volonté permanente d'améliorer l'expérience de nos clients en leur proposant des solutions pratiques, innovantes et adaptées à leurs besoins. Ce partenariat marque une étape importante dans notre démarche visant à accompagner l'évolution des usages financiers au Niger et à favoriser une plus grande inclusion financière », a déclaré Mamadou Koné, directeur général de la banque.

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Pour sa part, la direction générale de Nita a salué la concrétisation de ce partenariat, qui traduit l'ambition commune des deux institutions de développer des services à forte valeur ajoutée, facilitant l'accès des populations à des solutions financières modernes, simples et sécurisées.