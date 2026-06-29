Cote d'Ivoire: Bingerville - Le pont de la cité CIE provisoirement rouvert à la circulation

Bonne nouvelle pour les usagers de la route de Bingerville. Comme l'a annoncé le député-maire Issouf Doumbia dans un communiqué publié le dimanche 28 juin 2026, le pont de la cité CIE a été rouvert à la circulation dans la matinée de ce lundi 29 juin 2026.

Fermé récemment en raison de travaux, le tronçon du boulevard Dominique Ouattara concerné est désormais de nouveau accessible depuis 5h 30, permettant aux automobilistes et aux riverains de reprendre leurs habitudes de déplacement dès les premières heures de la journée.

Cette réouverture, bien que provisoire, vise à fluidifier le trafic routier et à améliorer la mobilité des populations dans cette zone stratégique de la commune. Toutefois, le député-maire précise que les travaux se poursuivront jusqu'à leur achèvement complet. En conséquence, d'éventuelles mesures ou de nouvelles consignes de circulation pourraient être mises en place en fonction de l'évolution du chantier.

Dans son message, Issouf Doumbia a tenu à exprimer sa reconnaissance au gouvernement pour la rapidité avec laquelle ce dossier a été pris en charge. Il a également salué la patience et la compréhension des habitants de Bingerville face aux désagréments occasionnés par ces travaux.