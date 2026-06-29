Cote d'Ivoire: Santé communautaire - MTN Côte d'Ivoire lance l'édition 2026 des 21 jours de Y'ello Care

Le groupe de télécommunication, a officiellement donné, le 28 mai 2026, le coup d'envoi de l'édition 2026 des 21 jours de « Y'ello Care », à travers son programme annuel de volontariat d'entreprise destiné à renforcer son impact social auprès des communautés. Cette initiative panafricaine qui mobilise les collaborateurs du groupe, met cette fois-ci l'accent sur un enjeu majeur : l'accès équitable aux soins de santé.

Placée sous le thème « Étendre l'accès équitable et de qualité aux soins à toutes les communautés », cette édition entend tirer parti du numérique et de l'innovation pour améliorer l'accès aux services de santé, avec une attention particulière portée à la santé mentale et aux maladies cardiovasculaires.

Le choix de cette thématique n'est pas anodin car il intervient dans un contexte marqué par d'importants défis sanitaires. Notons que des statistiques disponibles, indiquent plusieurs milliers de personnes souffrant de troubles mentaux en Côte d'Ivoire rencontrent encore des difficultés d'accès à des soins adaptés, tandis que les maladies cardiovasculaires demeurent parmi les principales causes de mortalité.

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Pendant ces 21 jours, diverses actions sociales et sanitaires seront menées à travers plusieurs localités du pays. Au programme figure des consultations médicales foraines, des campagnes de sensibilisation et de dépistage, des séances de téléconsultation ainsi que des initiatives visant la digitalisation des services de santé. Il prévoit également la mise à disposition de kits de télémédecine, le renforcement des capacités des agents de santé communautaire ainsi que la promotion de solutions digitales dédiées à la prévention des maladies non transmissibles et à la prise en charge des problématiques liées à la santé mentale.

La jeunesse ivoirienne sera également mise à contribution à travers l'implication des U-Reporters, jeunes bénévoles engagés dans des actions de proximité et de sensibilisation, aussi bien sur le terrain que sur les plateformes numériques.

Afin d'élargir davantage la mobilisation autour de cette initiative solidaire, un téléthon de collecte de fonds sera diffusé en direct sur une chaine de télévision le samedi 30 mai à partir de 21 heures.

Par cette nouvelle édition des 21 jours de « Y'ello Care », le groupe de télécommunication entend réaffirmer sa volonté de renforcer sa proximité avec les populations et de contribuer à la réduction des inégalités en matière d'accès aux soins, en misant sur la complémentarité de l'innovation technologique et de l'engagement humain