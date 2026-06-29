Afrique: Cités et gouvernements locaux unis - Amadou Koné élu vice-président pour le continent

29 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci), Amadou Koné, a été élu vice-président de Cités et gouvernements locaux unis (Cglu) pour l'Afrique lors du congrès mondial de cette organisation, tenu du mardi 23 au jeudi 25 juin 2026, à Tanger, au Maroc, indique un communiqué de presse de l'Uvicoci.

À la faveur de cette élection, Amadou Koné, par ailleurs maire de Bouaké, aura pour mission de représenter les élus locaux africains au sein des instances décisionnelles de cette organisation, de défendre leurs intérêts et de promouvoir les échanges d'expériences en matière de gouvernance territoriale.

Cette élection, souligne le communiqué, n'est pas le fruit du hasard ; elle est l'aboutissement d'une ambition portée avec constance et d'un leadership affirmé sur la scène continentale. Elle consacre, aux yeux du monde, le rayonnement d'une Côte d'Ivoire résolument engagée dans la transformation de son territoire.

« La décentralisation n'est pas une option, c'est la condition de notre développement. Chaque commune forte fait une nation forte », a déclaré Amadou Koné à l'issue de son élection.

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À la tête de l'Uvicoci, Amadou Koné a su incarner et renforcer cette vision. En effet, il a placé son mandat sous le signe de l'accélération : accélération de la décentralisation, renforcement des ressources municipales et accélération de l'action locale au service des populations.

Pour lui, les communes ne sont pas de simples relais administratifs, mais également des acteurs majeurs du développement national.

Par ailleurs, l'Uvicoci a salué cette élection et exprimé sa gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, dont la vision éclairée a créé les conditions de ce rayonnement.

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