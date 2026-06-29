Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-marocaine - Le Cesec disposé à accompagner le nouvel ambassadeur du Maroc

Le siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) d'Abidjan a servi de cadre, le 25 juin 2026, à une rencontre diplomatique de haut niveau. Le Président de l'institution, Dr Eugène Aka Aouélé a accordé une audience à S.E.M. Othmane El Ferdaous, fraîchement accrédité en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc près la Côte d'Ivoire.

Cette visite de courtoisie et de prise de contact fait suite à la présentation officielle des lettres de créance du diplomate marocain au Chef de l'État, le Président Alassane Ouattara. C'était le 18 juin dernier, date qui marque le point officiel de départ d'une nouvelle dynamique dans les relations bilatérales entre les deux nations soeurs.

Au coeur des échanges, la ferme volonté des deux hautes personnalités de consolider l'axe Abidjan-Rabat. A ce titre, Dr Eugène Aka Aouélé a profité de cette tribune pour saluer avec insistance l'excellence des relations historiques qui lient la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc.

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A cette rencontre, le président du Cesec a pris l'engagement solennel d'accompagner le nouveau représentant diplomatique du royaume chérifien. Dans la même dynamique, Aka Aouélé a réaffirmé la pleine et entière disponibilité de son institution à accompagner le nouvel ambassadeur dans tous les chantiers et initiatives de coopération qu'il déploiera durant son mandat.

Cette main tendue du Cesec témoigne de l'importance stratégique que la Côte d'Ivoire accorde au partenariat avec le Maroc, en s'assurant que les institutions consultatives jouent un rôle de premier plan.

Au-delà de la diplomatie à l'échelle internationale, les discussions ont mis en lumière un agenda de travail au niveau purement institutionnel : la consolidation des liens entre le Cesec de Côte d'Ivoire et le Conseil économique, social et environnemental du Maroc. Entre autres, le partage d'expertises sur les défis majeurs actuels, la transition environnementale, le développement culturel et d'inclusion sociale...

Par ailleurs, dans la logique de continuité des accords existants, le président du Cesec et l'ambassadeur marocain ont exprimé le voeu d'intensifier leurs échanges dans un esprit de co-développement.

Enfin de compte, en affichant ainsi son soutien institutionnel dès l'arrivée de S.E.M. Othmane El Ferdaous, le Cesec se positionne comme un pilier central de la diplomatie économique, prêt à transformer les ambitions politiques en opportunités concrètes pour les peuples ivoirien et marocain.