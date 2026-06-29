Cote d'Ivoire: Forces armées - Les Faci et l'État de Pennsylvanie sur les fronts de la coopération

28 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Le général d'armée Lassina Doumbia est aux États-Unis en visite de travail. Chef d'état général des forces armées de Côte d'Ivoire (Faci), il conduit, depuis le lundi 22 juin 2026, à Pennsylvanie, une forte délégation d'officiers supérieurs ivoiriens. Cette présence des grandes figures de la Grande muette sur le sol américain intervient dans le cadre de la mise en oeuvre du partenariat stratégique entre les Faci et la Garde nationale de Pennsylvanie.

En effet, il y a un an, les forces armées ivoiriennes avaient exprimé leur intention d'adhérer au "State Partnership Program" initié par le gouvernement américain et lancé en décembre 2025 à Abidjan. C'est dans la dynamique de ce projet que le général d'armée, Lassina Doumbia et le général Jo Pippy, chef d'état-major de la Garde nationale de Pennsylvanie, ont procédé, le jeudi 25 juin, à la signature du protocole d'accord entre les deux forces armées.

Cet acte mémorable a été posé à salle prestige du bâtiment historique « Armory » de Philadelphie. Les représentants des secrétariats aux Affaires africaines et à la Guerre des États-Unis ont pris part à cette activité. Idem pour l'ambassadeur de Côte d'Ivoire dans ce vaste pays, ainsi que le ministre des Sports ivoirien.

La note informative mise à notre disposition précise que par cet accord, les deux parties conviennent de coopérer autour de quatre axes majeurs : « la formation et l'interopérabilité de leurs unités, la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la cyberdéfense et la sécurité des espaces numériques, le soutien médical en opérations et la réponse aux catastrophes ». Ladite note informe que la mise en oeuvre de ce partenariat devrait permettre aux Faci de bénéficier de formations de haut niveau, notamment par l'utilisation des académies et des installations d'entrainement de la Garde nationale, dans les domaines aéroterrestre et numérique.

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L'armée ivoirienne entend aussi renforcer ses capacités dans la prise en charge des traumatismes au combat et dans le secours aux populations en cas de catastrophes naturelles graves.

Après la volonté exprimée des deux États à travailler en tandem pour renforcer leur coopération militaire, la délégation venue d'Abidjan a visité la base de la Garde nationale de Pennsylvanie, ses écoles, sites de formation et d'entrainement, sans oublier ses centres de recherche et de développement dans le domaine de la Défense et le centre de traumatologie « Penn Presbyterian » de Philadelphie.

La partie américaine est attendue à Abidjan, à partir du 14 juillet 2026, pour le lancement des activités.

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