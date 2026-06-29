Cote d'Ivoire: PPCI-CI - Laurent Gbagbo présente les animateurs du pacte social

Le Pacte social du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) repose sur sept piliers. Les personnalités qui conduiront ses grands axes sont connues depuis le 26 juin 2026. Elles ont été nommées par Laurent Gbagbo, le président, selon un communiqué du parti.

Me Habiba Touré, porte-parole du président et du Ppa-CI, fait partie des personnes qui piloteront cette initiative. Elle est chargée du pilier "Justice sociale et des services publics". Konaté Navigué est nommé secrétaire général adjoint en charge du pilier "Pouvoir d'achat". Le pilier "Droits de l'homme et protection des détenus" est confié à Kouté Patrice. Béssé Dominique, secrétaire générale adjointe, a hérité du pilier "Femmes et familles". Lago Fabrice est le secrétaire général adjoint en charge du pilier "Emploi des jeunes et entrepreneuriat". Le pilier "Décentralisation et développement local" est revenu à Ouallo Jean Luc, également secrétaire général adjoint. Diaby Youssouf, secrétaire général adjoint, conduira le pilier "Réconciliation nationale et cohésion sociale".

Le Pacte social du Ppa-CI, qui contient des engagements majeurs selon les informations reçues, s'inscrit dans la continuité du mouvement citoyen "Trop c'est trop" lancé il y a quelques mois pour décrier les difficultés quotidiennes. Notamment la vie chère, le chômage des jeunes, les litiges fonciers et les opérations de déguerpissement.