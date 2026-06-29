Afrique: Océans et climat - 100 jeunes de 20 pays formés au Québec en prélude à l'IMPAC6 de Dakar 2027

En perspective du 6e Congrès international des aires marines protégées (IMPAC6), prévu à Dakar en mars 2027, le Cégep de la Gaspésie et des Îles accueille, depuis le 19 juin, un Forum international des jeunes pour la conservation des océans.

L'initiative, qui se poursuit jusqu'au 1eᣴ juillet, réunit plus de 100 jeunes issus d'une vingtaine de pays. Elle vise à renforcer leurs capacités et leur engagement autour des enjeux liés à l'océan, au climat et à la préservation de la biodiversité marine, dans un contexte marqué par l'urgence climatique et la nécessité d'une gouvernance durable des espaces marins.

À travers des ateliers thématiques, des formations et des échanges interculturels, les participants sont initiés aux interactions entre changement climatique, biodiversité marine, justice climatique et protection des territoires côtiers. Le programme met également l'accent sur le développement de compétences en plaidoyer et en communication, afin de permettre aux jeunes de porter leurs messages dans les espaces internationaux de décision.

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Une formation spécifique consacrée aux négociations climatiques leur permet de mieux comprendre les mécanismes des conférences internationales, le langage diplomatique du climat et les dynamiques de coopération multilatérale. L'objectif affiché est de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de leaders capables d'articuler conservation marine, équité et action climatique.

Dans cette dynamique, les organisateurs entendent préparer les jeunes à contribuer activement aux discussions qui façonneront les politiques océaniques à l'horizon 2027, année au cours de laquelle l'Afrique accueillera pour la première fois l'IMPAC.

Responsabilité collective

Parmi les intervenants figure la Senégalaise Fanta Camara, formatrice et fondatrice du Climate Linguere Club (CLC), un mouvement panafricain de leadership climatique féminin lancé lors de la COP29 afin de renforcer la participation des femmes africaines dans les réponses au changement climatique.

Elle souligne le caractère préparatoire de cette initiative. « Notre mission à Gaspé s'inscrit en prélude à ce grand rendez-vous mondial que l'Afrique va accueillir pour la première fois. Ce Forum international des jeunes pour la conservation des océans réunit 100 jeunes venus d'une vingtaine de pays pour renforcer leurs connaissances, leur engagement et leur capacité d'action », a-t-elle indiqué.

Évoquant son rôle de formatrice, elle s'est dite honorée d'accompagner cette jeunesse engagée. « Jusqu'en mars 2027, nous continuerons à mobiliser, sensibiliser et porter des voix pour des océans plus durables. J'ai animé des sessions de formation sur la justice climatique », a-t-elle ajouté.