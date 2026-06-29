Congo-Kinshasa: Scènes de liesse après la publication des résultats de l'Examen d'État du district de Tshangu à Kinshasa

Le district de la Tshangu, dans l'est de Kinshasa, vibre au rythme des festivités depuis la publication, samedi 28 juin 2026 au matin, des premiers résultats de l'Examen d'État. Plusieurs quartiers de cette partie de la ville se sont transformés en une immense fête nocturne qui s'est prolongée tout au long de la journée du dimanche, portée par la réussite des finalistes et la victoire des Léopards se qualifiant aux seizièmes de finale de la Coupe du Monde de football.

L'effervescence a gagné les quartiers de la Tshangu dès les premières heures de la matinée de samedi jusque dans la journée de dimanche, coïncidant avec un événement sportif majeur : la qualification de l'équipe nationale de football aux seizièmes de finale de la Coupe du Monde. Cette heureuse coïncidence a donné le coup d'envoi d'une double célébration historique.

Après une nuit blanche rythmée par les réjouissances, l'ambiance est restée particulièrement festive tout le dimanche. Les rues ont été envahies par les bruits de sifflets, les cris de joie spontanés et les applaudissements des nouveaux diplômés, le tout sous le regard ému et fier de leurs parents et proches.

Les premières provinces éducationnelles fixées

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Cette ferveur populaire marque le coup d'envoi officiel de la publication des résultats de l'édition 2026 par le ministère de l'Éducation nationale. Pour cette première vague, les résultats ont ciblé quatre provinces éducationnelles clés :

Kinshasa-Tshangu ;

Haut-Katanga 1 ;

Kasaï-Oriental 1 ;

Kasaï-Oriental 2.

Alors que la Tshangu savoure ses premiers lauréats, l'impatience grandit dans le reste de la capitale. Les regards des milliers d'autres finalistes restent désormais tournés vers le ministère, dans l'attente des publications pour les autres districts et communes de Kinshasa.