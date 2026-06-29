Congo-Kinshasa: L'Institut supérieur de commerce se dote de nouveaux bâtiments à Beni

29 Juin 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Marie-Thérèse Sombo Safi, a officiellement inauguré, samedi 27 juin, le tout nouveau campus de l'Institut supérieur de commerce (ISC) de Beni, au Nord-Kivu. Les bâtiments construits sur le nouveau campus de cet établissement public sont le fruit de l'engagement d'un opérateur économique local.

Érigé dans le quartier Résidentiel, ce complexe universitaire est conçu pour offrir un cadre d'apprentissage optimal aux étudiants. Le nouveau campus est doté d'infrastructures complètes :

15 salles d'auditoires spacieuses ;

Une grande salle de conférence pour les activités académiques et scientifiques ;

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un bloc administratif moderne ;

Un espace technique dédié à la maintenance et au secrétariat.

En séjour officiel à Beni pour cette coupure de ruban symbolique, la ministre Marie-Thérèse Sombo Safi a vivement salué l'investissement de ce « fils du terroir ». Selon elle, cette initiative démontre à quel point le partenariat avec le secteur privé est indispensable pour accompagner l'État dans la modernisation du système éducatif congolais.

Une offre académique diversifiée, du Master à la Licence

Pour la directrice générale de l'ISC-Beni, Jeannette Kahambu Mutita, ces nouveaux bâtiments représentent un atout inestimable pour l'avenir de l'institution. Cependant, elle a profité de l'occasion pour soumettre de nouveaux défis aux autorités, notamment la nécessité d'acquérir des moyens de transport pour faciliter la mobilité des étudiants et du corps enseignant.

L'ISC-Beni se positionne comme un pôle d'excellence dans la région avec une grille de formation diversifiée, organisée en cycles de Licence (LMD) et de Master dans les filières suivantes :

Comptabilité et finance ;

Fiscalité, douanes et accises ;

Marketing ;

Entrepreneuriat et gestion des PME ;

Informatique de gestion.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.