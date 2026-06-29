Congo-Kinshasa: L'Institut supérieur de commerce se dote de nouveaux bâtiments à Beni

La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Marie-Thérèse Sombo Safi, a officiellement inauguré, samedi 27 juin, le tout nouveau campus de l'Institut supérieur de commerce (ISC) de Beni, au Nord-Kivu. Les bâtiments construits sur le nouveau campus de cet établissement public sont le fruit de l'engagement d'un opérateur économique local.

Érigé dans le quartier Résidentiel, ce complexe universitaire est conçu pour offrir un cadre d'apprentissage optimal aux étudiants. Le nouveau campus est doté d'infrastructures complètes :

15 salles d'auditoires spacieuses ;

Une grande salle de conférence pour les activités académiques et scientifiques ;

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Un bloc administratif moderne ;

Un espace technique dédié à la maintenance et au secrétariat.

En séjour officiel à Beni pour cette coupure de ruban symbolique, la ministre Marie-Thérèse Sombo Safi a vivement salué l'investissement de ce « fils du terroir ». Selon elle, cette initiative démontre à quel point le partenariat avec le secteur privé est indispensable pour accompagner l'État dans la modernisation du système éducatif congolais.

Une offre académique diversifiée, du Master à la Licence

Pour la directrice générale de l'ISC-Beni, Jeannette Kahambu Mutita, ces nouveaux bâtiments représentent un atout inestimable pour l'avenir de l'institution. Cependant, elle a profité de l'occasion pour soumettre de nouveaux défis aux autorités, notamment la nécessité d'acquérir des moyens de transport pour faciliter la mobilité des étudiants et du corps enseignant.

L'ISC-Beni se positionne comme un pôle d'excellence dans la région avec une grille de formation diversifiée, organisée en cycles de Licence (LMD) et de Master dans les filières suivantes :

Comptabilité et finance ;

Fiscalité, douanes et accises ;

Marketing ;

Entrepreneuriat et gestion des PME ;

Informatique de gestion.