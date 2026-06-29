La zone de santé de Boga, située à 120 kilomètres au nord de Bunia (Ituri), est sous la menace directe de la maladie à virus Ebola. Alors que des centaines de commerçants venus de foyers infectés fréquentent ses marchés chaque semaine, cette contrée agricole ne dispose d'aucun équipement médical ni logistique pour faire face à l'épidémie, a alerté samedi 27 juin, le médecin chef de cette zone de santé.

Couvrant les chefferies de Banyali-Tchabi et de Bahema-Boga, la zone de santé de Boga est le grenier agricole de la région. C'est cette vitalité économique qui crée aujourd'hui une urgence sanitaire majeure : les marchés locaux de Boga et de Busio accueillent régulièrement des acheteurs en provenance d'agglomérations fortement touchées par l'épidémie, telles que Bunia, Mongbwalu et Nyakunde.

Ces mouvements permanents de population, indispensables pour l'approvisionnement en vivres, démultiplient les risques de circulation du virus au sein de la communauté.

Le dénuement total des structures sanitaires

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Malgré l'imminence du danger, le système de santé local est totalement désarmé. Selon les alertes du médecin-chef de zone, les structures médicales opérationnelles font face à un vide logistique absolu :

Aucun centre d'isolement pour confiner les patients contaminés ;

Aucun laboratoire mobile pour identifier et confirmer rapidement les cas suspects ;

Aucune ambulance pour assurer le transfert sécurisé des malades.

Signe de cette précarité extrême, même les femmes enceintes nécessitant des soins de référence doivent être évacuées à bord de motos.

Le double défi de la maladie et des rebelles ADF

Pour ne rien arranger, les interventions sanitaires et la surveillance épidémiologique se heurtent à l'insécurité chronique qui paralyse l'Ituri. Les incursions récurrentes des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) restreignent l'accès à certaines localités et compliquent le déploiement des équipes médicales sur le terrain.

Face à ce péril combiné, les autorités sanitaires locales lancent un appel pressant à la coordination nationale de la riposte pour doter d'urgence Boga en équipements de protection, de dépistage et de transport.

Contactée par Radio Okapi, l'équipe générale de riposte contre Ebola en Ituri n'a pas encore formulé de réponse, alors que plusieurs autres structures de la province déplorent le même déficit logistique face à la progression de la maladie.