Cote d'Ivoire: Robotique, éducation financière et ART oratoire - Une vingtaine d'adolescentes achèvent un programme de quinze semaines

Une vingtaine de jeunes filles de 11 à 14 ans ont été formées en art oratoire, robotique, éducation financière, droits des enfants et des femmes, ainsi qu'en sport. Elles ont reçu leur parchemin le samedi 27 juin 2026 au siège de l'Unicef, à Abidjan-Riviera Golf, à la cérémonie de graduation marquant la fin de leur formation.

Une initiative de l'Ong Thrive League Africa, qui s'inscrit dans le cadre de la troisième cohorte de son programme éducatif dénommé « The Hangout ». Ainsi, durant quinze semaines, l'Ong a permis à ces adolescentes issues de différents horizons de suivre un parcours structuré autour de six modules de formation qui visent à révéler leur potentiel.

Sali Sène Ouattara, présidente de l'Union des femmes scientifiques d'Afrique de l'Ouest (Ufsao), marraine de la 3e cohorte dudit programme, a félicité l'organisatrice de cette formation, Hyasmeen Biffi, fondatrice de l'Ong « Thrive League Africa ».

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Elle a surtout salué l'extraordinaire travail que Hyasmeen Biffi a accompli auprès des jeunes filles, en créant des espaces où les filles peuvent apprendre, s'exprimer, rêver et développer leur leadership. « Quand je vous regarde, je ne vois pas seulement des jeunes filles qui terminent un programme. Je vois de futures scientifiques, entrepreneures, ingénieures, médecins, artistes et leaders », a-t-elle affirmé. Avant de les exhorter à cultiver l'esprit de curiosité, de solidarité et d'apprentissage en acceptant parfois l'échec.

Augustin Birba, représentant adjoint, s'est exprimé au nom de Jean-François Basse, Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire. Il s'est réjoui de cette organisation comme l'Ong Thrive unit ses forces à celles de l'Unicef Côte d'Ivoire pour poser les jalons d'une Côte d'Ivoire où chaque jeune fille, par l'éducation et la formation, a les moyens de prendre son destin en main.

« Le programme "The Hangout" démontre avec brio que lorsque nous donnons aux jeunes femmes les outils nécessaires pour réussir, nous transformons durablement l'avenir de toute la nation. Ensemble, continuons d'investir dans leur potentiel, car elles sont le présent et le futur d'une Côte d'Ivoire moderne et résiliente », a déclaré le représentant adjoint.

Il a encouragé les filles qui terminent ainsi leur formation à continuer d'apprendre, à saisir chaque opportunité qui s'offrira à elles et à croire en leur potentiel infini. L'Unicef jouera pleinement son rôle en restant engagé aux côtés de ses partenaires pour offrir aux adolescentes des espaces sécurisés d'apprentissage et d'expression, où elles bénéficient d'opportunités concrètes d'insertion.