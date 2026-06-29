Cote d'Ivoire: Distinction - Anne-Marie Konan Payne élevée au grade de Commandeur de l'Ordre du mérite de la Fonction publique

La présidente de la Commission d'Accès à l'Information d'Intérêt Public et aux Documents Publics (Caidp), Anne-Marie Konan Payne, a été élevée au grade de Commandeur de l'Ordre du mérite de la Fonction publique, le 25 juin 2026, au Palais de la Culture de Treichville.

Cette distinction lui a été décernée par la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Anne-Désirée Ouloto-Lamizana, lors de la 6e édition des Journées nationales du Service public (Jnsp).

La cérémonie a récompensé 246 fonctionnaires et agents de l'État pour leur engagement en faveur de la modernisation de l'administration ivoirienne. Parmi eux, quarante personnalités ont été élevées au grade de Commandeur, 128 au rang d'Officier et 70 au grade de Chevalier. Très émue, Anne-Marie Konan Payne a dédié cette distinction aux autorités ivoiriennes, à ses collaborateurs et à l'ensemble de ses partenaires.

« Cette décoration me procure des sentiments de joie, de fierté et de reconnaissance », a-t-elle déclaré, remerciant notamment le Président de la République et la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto-Lamizana. Pour la présidente de la Caidp, cette reconnaissance dépasse le cadre de son parcours personnel.

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Elle traduit, selon elle, une conception du service public fondée sur l'engagement de tous les citoyens au service de l'intérêt général. « Le service public va au-delà des statuts. C'est la responsabilité de chacun de mettre ses compétences au service de la nation », a-t-elle souligné. Elle a également réaffirmé la mission de la CAIDP, qui oeuvre pour un meilleur accès des citoyens aux informations publiques. Un engagement qu'elle considère comme essentiel au renforcement de la transparence, de la redevabilité et d'une gouvernance moderne, au service d'une administration plus proche des usagers.