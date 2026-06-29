Madagascar: Antananarivo - Les pollueurs s'exposent à une amende de 50 000 ariary

La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) durcit le ton contre les auteurs d'incivilités. Elle annonce l'application des sanctions prévues par le Code municipal de l'hygiène.

Tolérance zéro envers les pollueurs. Tout auteur d'incivilités ou de dépôts sauvages d'ordures s'expose désormais à des sanctions. « Après une vaste opération de nettoyage et des campagnes de sensibilisation, la CUA va procéder à l'application des sanctions prévues par le Code municipal de l'hygiène (CMH) », indique un communiqué publié sur la page Facebook de la municipalité d'Antananarivo le week-end dernier.

Tout contrevenant encourt une amende de 50 000 ariary. Il devra également procéder immédiatement à la remise en état des lieux afin de nettoyer les espaces qu'il a pollués ainsi que leurs abords.

Ces sanctions s'appliqueront notamment aux personnes qui jettent des déchets solides, de la boue, de l'urine, des excréments, des briques, des bouteilles ou des objets métalliques dans les bacs à ordures communautaires. Le fait de déverser des ordures, des excréments ou des eaux usées domestiques sur les trottoirs ou dans les canaux constitue également une infraction.

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La CUA déploiera ses policiers municipaux et ses inspecteurs de l'hygiène pour constater les infractions et appliquer les sanctions.

« Les dernières mises au point seront effectuées cette semaine afin d'intensifier la sensibilisation. Le passage à la phase de sanction débutera au début du mois de juillet », indique une source auprès de la CUA.

Nettoyage

Tout au long du mois de juin, la municipalité a multiplié les opérations d'assainissement dans la capitale. Le 20 juin, ses équipes se sont mobilisées aux côtés de nombreux organismes et associations pour une vaste opération de nettoyage dans les six arrondissements d'Antananarivo, dans le cadre d'un effort national de salubrité.

Au lendemain de la fête de l'Indépendance, une nouvelle opération de nettoyage a été menée dans les quartiers les plus fréquentés, notamment à Analakely, Behoririka, Anosy et Mahamasina, où les déchets s'étaient accumulés après les festivités. Les agents ont procédé au lavage des rues à grande eau, à la réorganisation des marchés et à l'évacuation rapide des déchets laissés par les festivités afin de rendre à la ville sa propreté.

Malgré ces interventions, les incivilités persistent. Les dépôts sauvages d'ordures, les déversements d'urine dans les canaux et la défécation à l'air libre continuent de dégrader l'environnement urbain.