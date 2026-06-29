Madagascar: Action communautaire - L'association Fonena relance le Fokonolona

« Fokonolona no vahaolana » - le Fokonolona est la solution. C'est autour de ce slogan que s'articule la vision de l'association Fonena, qui souhaite replacer la communauté au coeur de l'action sociale.

L'association a annoncé son expansion dans la région Analamanga, vendredi, lors d'une présentation organisée à la Bibliothèque nationale à Anosy. À travers cette démarche, l'organisation entend redonner une place centrale au Fokonolona dans la résolution des problèmes sociaux et dans le développement de Madagascar. « La nation est-elle réellement indépendante? Le Fokontany ? Le citoyen? La société ? C'est pour répondre à ces questions que nous avons choisi le 26 juin pour lancer notre démarche », explique Mario Raharimino, président national de l'association.

Pour Fonena, le principe du Fokonolona n'est pas nouveau, mais il aurait perdu de son importance au fil du temps. L'organisation veut ainsi « redonner toute sa valeur au Fokonolona dans la société malgache ». Le président insiste : « Unissons-nous, partageons une même vision et redonnons de l'importance au Fokonolona à Madagascar. »

Engagement

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L'association estime que le développement doit avant tout reposer sur des actions concrètes et sur l'implication directe des communautés. Née à Toliara, Fonena y a déjà mené plusieurs initiatives dans les domaines de l'éducation et de l'énergie avant d'étendre ses activités à Analamanga.

« À Toliara, nous avons déjà démontré notre engagement à travers la construction d'une école pour soutenir l'éducation, la mise en place d'accès à l'eau et à l'énergie, ainsi que l'aide apportée aux personnes vulnérables », souligne Mario Raharimino.

Pour Fonena, ces actions illustrent une conviction forte : le développement durable passe par la base communautaire. « Unissons-nous, redonnons de la valeur au fokonolona et construisons ensemble le développement de Madagascar », conclut le président.