Madagascar: PFL - CFFA décroche son deuxième titre

Le club d'Andoharanofotsy a défait Ajesaia en finale du championnat de Madagascar D1 élite hier au By-Pass. CFFA représente ainsi le pays à la Ligue des champions africaine.

Deuxième étoile. Le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (CFFA) remporte son second titre de champion de Madagascar division élite, après le premier en 2022. CFFA s'est imposé 2 buts à 1 en finale de la Pure Play Football League (PFL), hier, au stade Elgeco Plus au By-Pass, plein à craquer.

L'équipe d'Andoharanofotsy représente ainsi le pays à la Ligue des champions africaine. CFFA a imposé son jeu dès l'entame de la rencontre. Le Barea Chan Gregas, élu meilleur joueur de la finale, a ouvert la marque à la 11e minute, sur un coup franc placé à la lucarne droite.

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Le club de Bemasoandro a réagi après le premier quart d'heure. Anthony a raté de peu une tentative de la tête au deuxième poteau (14e). À la suite d'une échappée de Cristiano sur le côté droit, celui-ci a par la suite servi Tahina dans l'axe, auteur du deuxième but (35e). Ajesaia a réduit l'écart juste avant la pause. À deux contre un, Coco a effectué une passe décisive pour Basta dans l'axe, qui a assuré la finition (44e). Ajesaia a joué à dix après l'expulsion de Coco, qui a giflé le défenseur et capitaine du CFFA, Rova, lors de la dernière attaque du club de Bemasoandro, avant la pause.

Vitesse et précipitation

La rencontre a été quasi dominée par l'équipe d'Antaninkatsaka et a été très rythmée au retour des vestiaires. Les Jaunes ont confondu vitesse et précipitation et n'ont pas su concrétiser leurs occasions. Le trophée du meilleur gardien de but a été attribué à Goal Kely du CFFA, et celui du meilleur buteur à Fabrice, attaquant du Disciples FC. L'entraîneur du club champion, Franck Rajaonarisamba, a été, quant à lui, élu meilleur coach. « Nous avons eu une belle entame de match. Nous avons subi en seconde période, mais heureusement que nous avons pu garder l'avantage», a confié ce technicien.

« Nous n'étions pas efficaces en finition, tandis que l'équipe adverse n'a presque rien raté. De plus, réduits à dix, nous avons eu du mal à nous imposer en deuxième mi-temps », reconnaît l'entraîneur de l'Ajesaia, Yves Rabemaromanga. « Nous devrons renforcer la défense et rajeunir quelques éléments pour la campagne africaine », a souligné le coach Franck. Ces deux équipes vont encore disputer les huitièmes de finale de la Coupe nationale.